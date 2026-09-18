El Ayuntamiento de Almuniente-Frula pide más presencia de la Benemérita por robos e intentos de okupación

Reunión del alcalde de Almuniente-Frula con el subdelegado del Gobierno en Huesca y el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca. - AYUNTAMIENTO

ALMUNIENTE-FRULA (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almuniente-Frula ha solicitado una mayor presencia y frecuencia de las patrullas de la Guardia Civil en el municipio ante la preocupación generada entre la población por diferentes incidentes registrados durante los últimos meses.

El alcalde del municipio, Joaquín Monesma, ha mantenido una reunión en la Subdelegación del Gobierno en Huesca. Al encuentro, han asistido el subdelegado, Carlos Campo, y el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, José Enrique Cordobés, con el fin de analizar la situación y trasladar las principales inquietudes del municipio.

"En los últimos meses hemos tenido varios robos, principalmente de gasoil, tenemos una vivienda okupada y hace unos meses sufrimos también un nuevo intento de okupación", ha explicado Monesma. A ello se han sumado algún altercado y actos vandálicos que, según señala, han contribuido a generar "inquietud y preocupación" entre los vecinos.

Ante esta situación, el Consisorio ha pedido una mayor frecuencia de las patrullas preventivas. "Lo que hemos trasladado es la preocupación que existe y la necesidad de que haya más presencia. Para nuestros vecinos es importante también esa sensación de seguridad y tranquilidad", ha expuesto Monesma.

Otro de los asuntos abordados durante el encuentro fue la necesidad de que tanto los responsables municipales como la propia población conozcan cómo deben actuar ante un posible intento de okupación, un robo u otro hecho delictivo.

El alcalde considera especialmente importante disponer de información clara sobre los protocolos que deben seguirse y sobre cuándo y cómo avisar a las fuerzas de seguridad. En este sentido, Monesma ha planteado mla posibilidad de organizar charlas informativas en el municipio con la Guardia Civil, de forma que los vecinos puedan conocer directamente las recomendaciones y pautas de actuación.

El alcalde ha agradecido la buena predisposición encontrada en la Subdelegación del Gobierno en Huesca así como la importancia de una coordinación estrecha con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La preocupación por este tipo de hechos no se limita a Almuniente-Frula. Durante el pasado mes de marzo, la Comarca de Los Monegros ya solicitó una reunión con la Subdelegación del Gobierno y la Guardia Civil después de registrarse una oleada de robos en viviendas de diferentes localidades del territorio. Además, ha habido otros intentos de okupación en diferentes poblaciones del entorno, fuera y dentro de Los Monegros.