El Ayuntamiento de Zaragoza proyecta un centro de mayores en el edificio okupado de la antigua cárcel de Torrero

1081347.1.260.149.20260424145944 La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, examina planos del proyecto de centro de mayores en la antigua cárcel de Torrero, junto a la concejala delegada de Mayores, Paloma Espinosa. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado este viernes que el Gobierno de la ciudad ha aprobado un proyecto básico para la puesta en marcha de un nuevo centro de convivencia de mayores en la antigua cárcel de Torrero, que actualmente alberga el Centro Social Okupado 'Kike Mur', con una inversión prevista de 3.375.199,71 euros.

Así lo ha avanzado Chueca en una rueda de prensa celebrada en el Centro Cívico de Torrero, donde ha recordado que, en las pasadas elecciones municipales, se comprometió a "recuperar la cárcel de Torrero" y a darle un eso a este equipamiento, que lleva 16 años okupado.

Finalmente, el equipo de gobierno ha optado por habilitar un centro de convivencia ya que las personas mayores de este distrito deben acudir al centro cívico, al no contar con unas instalaciones propias como las que existen en otros barrios.

A ello ha sumado que el antiguo centro penitenciario lleva más de 16 años ocupado ilegalmente, "impidiendo que miles de vecinos puedan disfrutar de un equipamiento público necesario". "Es inadmisible que un edificio municipal que pertenece a todos los zaragozanos esté secuestrado por unos pocos okupas", ha recalcado.

"No es admisible que un barrio entero vea limitada su calidad de vida, porque esta situación les penaliza y les perjudica sin poder disfrutar de ese espacio, y tampoco es admisible que aquellos que no cumplen las normas tengan más derechos que los vecinos que sí que las cumplen", ha agregado la alcaldesa.

SEGURIDAD JURÍDICA

En este sentido, Chueca ha subrayado que el Gobierno municipal "actúa con determinación" y, a la vez, con seguridad jurídica. Para ello ha explicado que se creó hace meses un grupo de trabajo para analizar tanto la situación jurídica, como las posibilidades arquitectónicas del edificio, que está catalogado, como las necesidades del barrio de Torrero. De ahí salió la "conclusión clara" de que los vecinos necesitan un centro de mayores y que la antigua cárcel era "el espacio perfecto".

Ha remarcado que la desocupación del edificio "no va a ser inmediata", pero que la elaboración de este proyecto "es un requisito imprescindible para que los juzgados autoricen el desalojo de los okupas". "Entiendo que este proyecto era lo necesario para que el juez autorice el desalojo", ha añadido, indicando que todavía no han hablado con los juzgados, pero que con este proyecto y con el expediente que se va a impulsar el Consistorio solicitará una orden de desalojo.

Chueca ha indicado que el proyecto se ha hecho con los últimos informes que tiene el Ayuntamiento sobre la antigua prisión, que datan del año 2011, cuando el edificio ya tenía "problemas estructurales", una situación que, en todos estos años, cree que "obviamente no habrá ido a mejor" por su "falta de mantenimiento".

No ha dado plazos para la ejecución del proyecto, puesto que depende de los tribunales, pero ha dejado claro: "Cuando tengamos la orden del juez que nos lo permita, lo recuperaremos y empezaremos con las intervenciones".

Ha comparado este proyecto con el desalojo del Centro Social Comunitario 'Luis Buñuel', que ahora acoge también un centro de mayores, a finales de la pasada corporación, en el que el Gobierno del PP "tuvo que invertir más de 200.000 euros en limpiarlo" y otro millón para adecuarlo para su nuevo uso, que cuenta ya con más de 2.000 personas dadas de alta, que "continuamente" les dan "las gracias" por impulsar este equipamiento, donde pueden "hacer amigos, socializar y disfrutar de un espacio público".

DETALLES DEL PROYECTO

Sobre el proyecto, la alcaldesa ha destacado que se va a respetar la "esencia histórica" de este edificio, que data de 1928, y que se va a recuperar fachada neomudéjar, todo ello adaptado a las necesidades de su futuro uso.

El presupuesto se desglosa en distintas partidas esenciales para la correcta adecuación del edificio histórico. Entre ellas destacan los más de 311.000 euros destinados a demoliciones previas y vaciado interior controlado, los más de 337.000 euros para la nueva estructura portante, y unas partidas para instalaciones de climatización, protección contra incendios, telecomunicaciones y saneamiento, para asegurar que cumpla con los más exigentes estándares del Código Técnico de la Edificación (CTE) en 2026.

El objetivo es que, una vez adjudicadas las obras de manera definitiva, las labores de demolición de la tabiquería obsoleta y los trabajos previos se inicien a la mayor brevedad posible.

Entre los espacios contemplados para el futuro centro de mayores, que tendrá dos plantas, ha citado que tendrá cafetería, cocina y también un comedor para que los vecinos de Torrero puedan acceder a un servicio "tan apreciado" en otros distritos. Habrá también aulas formativas, talleres de artes plásticas, una sala polivalente y se recuperará el patio central, que es el corazón del edificio, donde se podrán realizar actividades al aire libre "a lo largo de casi todo el año", así como petanca o un gimnasio para mayores. Asimismo, las cubiertas serán totalmente rehabilitadas.

"Es un proyecto que sin duda va a marcar un antes y un después en el Distrito de Torrero", ha reivindicado la alcaldesa, quien ha reiterado que tener un gran equipamiento público "ocupado por unos pocos" es "una situación injusta", con lo que "es de justicia recuperarlo y devolvérselo a los vecinos".

"Este equipo de gobierno va a seguir transformando Zaragoza, Zaragoza, barrio a barrio, distrito a distrito, escuchando a sus vecinos y atendiendo las distintas necesidades que llevaban tantos años sin atenderse. Vamos a seguir sumando servicios públicos para los vecinos y, sobre todo, vamos a poner a plantar cara a quienes se creen que la libertad la confunden con el libertinaje y no respetan la propiedad privada ni lo que es de todos", ha concluido, subrayando que "la cárcel de Torrero, que es de todos los zaragozanos, tiene que recuperarse y devolverse a los vecinos".

Preguntada por la importancia de la cárcel de Torrero en el ámbito de la memoria histórica de la ciudad, ya que en este lugar fueron torturados y asesinados decenas de presos políticos durante el franquismo, se ha limitado a señalar que "ahora es el momento de pensar en los usos, en las necesidades de los vecinos y no tanto en la parte ideológica", para la que "ya habrá otros momentos".

HISTORIA DEL INMUEBLE

La antigua Cárcel de Torrero se ubica en el número 97-101 de la avenida América. Este enclave goza de un profundo arraigo histórico y se erige sobre una parcela de 1.247 metris cuadrados.

Construida en 1928 para sustituir a las instalaciones de la calle Predicadores, el recinto penitenciario original fue diseñado por el arquitecto Manuel Sainz de Vicuña. Su concepción arquitectónica se enmarca en el historicismo de principios del siglo XX, destacando por sus fórmulas neomedievales y neomudéjares, su riqueza ornamental y el uso magistral del ladrillo. Este estilo lo emparenta con otros grandes hitos arquitectónicos zaragozanos de la época, como el edificio de Correos y Telégrafos o el propio Cementerio de Torrero.

Tras el cese definitivo de su uso penitenciario en 2001, tras la apertura de la cárcel de Zuera, en 2005 se demolieron las galerías de celdas, los muros perimetrales y los patios, dejando solo en pie el edificio central de acceso que da a la avenida de América. El resto del terreno se convirtió en una plaza, varios bloques de vivienda pública y protegida, y el Centro de Inserción Social (CIS) 'Las Trece Rosas'.

Hay también una parcela donde el Ayuntamiento construirá un inmueble con 32 pisos de alquiler asequible y zonas comunes abiertas al barrio, así como otra parcela propiedad de Instituciones Penitenciarias, calificada para vivienda, que permanece abandonada y donde hasta el momento no se ha desarrollado ningún proyecto.