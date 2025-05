Azcón afirma que Herrarte dice "la verdad" y recuerda el caso 'Tito Berni'

ZARAGOZA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que la directora general de Comercio, Carmen Herrarte, en el tuit que ha publicado este jueves en la red social 'X', en relación a un supuesto uso de prostitutas por parte de diputados del PSOE. Ha recordado el caso 'Tito Berni'.

"Tras dos años de gobierno, los aragoneses saben que mi Gobierno defiende Aragón y lo que no saben es ni qué ni a quién defienden ustedes en Aragón", ha dicho Azcón en respuesta a una pregunta del portavoz del PSOE, Fernando Sabés.

Tras criticar Sabés el tuit de Herrarte, Jorge Azcón ha sido tajante: "¿Se queja usted de que ayer una directora general hablara de prostitución relacionándola con diputados del Partido Socialista?" ¿Es verdad o es mentira?".

"¿Es que no se han enterado? ¿Es que no han visto las fotos de diputados socialistas con prostitutas? Yo entiendo que efectivamente le sepa malo que se hable de diputados socialistas que hacen uso de prostitutas".

Ha añadido: "¿Pero cómo vamos a cesar a una directora general por decir la verdad? Otra cosa es que a ustedes la verdad les escuece, pero hay diputados socialistas que está constatado que hacen uso de prostitutas" y "hay otros cuantos diputados más que, presuntamente, las acababan colocando en empresas públicas que pagábamos todos los españoles y que ni siquiera iban a trabajar", en referencia al caso Ábalos.

"Así que si no les gusta que se hable de prostitutas a los socialistas, lo que tienen que hacer es condenarlo", ha exigido Azcón. "Condenen el uso de la prostitución que han hecho diputados socialistas".

También ha dicho que si la portavoz del Gobierno de España y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, tuviera que decidir entre defender Aragón o a Pedro Sánchez "siempre defendería el sanchismo", añadiendo que el problema del PSOE son "los familiares corruptos que están imputados".

Azcón ha espetado a Sabés que el criterio político del PSOE "es legendario", insistiendo en que Alegría defenderá antes "los siete votos de Sánchez" que Aragón, y ha echado en falta que Alegría no haya valorado aún la sentencia del Tribunal Supremo sobre los bienes de Sijena, lo que ha atribuido a que "está pidiendo permiso al prófugo de la justicia, a los catalanes, para saber qué tiene que opinar".

Al concluir la pregunta, Sabés ha pedido la palabra para señalar: "Me ha parecido entender, con las insinuaciones del señor Azcón, que diputados del Grupo Socialista, y me miran los compañeros y compañeras, usamos prostitutas: Yo pondré la mano en el fuego por todos, por todos mis diputados, mis compañeros, por mí mismo también". Ha espetado a Azcón que "usted no lo puede hacer por todos los suyos".

"Pienso que lo único que viene a hacer aquí es repetir el argumentario que le mandan de Ferraz y la realidad es que si usted tiene que defender lo que toca defender del Partido Socialista, usted acata esas órdenes y defiende a quien tenga que defender", le ha replicado Azcón.

OPOSICIÓN DE LA OPOSICIÓN

El portavoz socialista, Fernando Sabés, ha asegurado que Azcón "es la oposición de la oposición y siempre actúa así", enfatizando que "tras dos años de gobierno, los problemas que dijo que iba a resolver siguen igual o peor", lo que quiere decir que el Ejecutivo que preside "no funciona" y que "las soluciones que planteaba no son las correctas".

Le ha echado en cara que "en lugar de reforzar la sanidad pública, lo que hace siempre es favorecer a la sanidad privada", mencionando la situación de las listas de espera; "en lugar de reforzar la educación pública, va desatendiendo a la comunidad educativa constantemente y favoreciendo también a los de siempre, a los que gestionan la enseñanza privada". Sobre la atención a la dependencia, Sabés ha alertado de que "se va deteriorando". Además, "solo atiende a las grandes empresas y se olvida del pequeño comercio, de los autónomos, de las pequeñas empresas"

El portavoz del PSOE ha criticado el cierre de camas hospitalarias en verano, un 14% más que el año pasado, y sobre la educación infantil de cero a tres años, ha opinado que Azcón "solo piensa en ver cómo le resuelve el Gobierno la papeleta" para aplicar la gratuidad, recordando que esta medida figuraba en el programa electoral del PP. El Ejecutivo central ha transferido a Aragón 20 millones de euros para esta política y el Ejecutivo aragonés ha puesto "cero, la nada", se ha quejado.

"Sus promesas de ayer son las mentiras de hoy, señor Azcón, son sus mentiras porque usted se olvida de todo aquello que prometió y le dijo a los aragoneses qué iba a hacer".

Fernando Sabés ha enfatizado que Azcón "actúa siempre como punta de lanza, como estilete, para atacar" y a este ritmo "vamos camino de nada, como decía Labordeta", añadiendo que Azcón podrá contar con el PSOE "cuando actúe de forma leal" y les tendrá "enfrente" para defender la sanidad, la educación y las políticas sociales.

Por último, ha rechazado el "intolerable" tuit de Herrarte en 'X' y ha opinado que Azcón la tendría que haber cesado "inmediatamente". Herrarte "nos tiene acostumbrados a este tipo de intervenciones" y Azcón "es más radical todavía que Herrarte".