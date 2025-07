Azcón cree que Pedro Sánchez "está KO" y tiene que dejar La Moncloa y le emplaza a "pensar en los españoles"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y dos mandos policiales en el Edificio Pignatelli. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este miércoles que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, debe dejar La Moncloa y que el problema "no consiste en resistir, sino en pensar en los españoles". "El problema es que está KO", ha aseverado.

Con motivo del debate que tiene lugar esta mañana en el Congreso de los Diputados, donde Sánchez presenta una batería de medidas contra la corrupción, Azcón ha indicado a los medios de comunicación, antes de presidir un evento en el Edificio Pignatelli, que Sánchez "no tiene que tirar la toalla, lo que tiene que hacer es irse", considerando que si Sánchez "no está dispuesto a presentar su dimisión" es porque "lo hace pensando en él personalmente, no en el país".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que "cuando alguien está en la lona, lo que tiene que hacer es darse cuenta de la situación en que se encuentra", recalcando: "Ya no depende de él lo que los españoles piensan del presidente del Gobierno", aunque sí está en su mano convocar elecciones generales.

A su juicio, Sánchez "se está arrastrando por la política nacional, pensando en sus intereses personales, en lugar de pensar en los intereses de los españoles".

LOS SOCIOS DE SÁNCHEZ

También ha opinado que los socios de Sánchez "no son solamente cómplices, sino coautores y coadyuvantes respecto a la situación en la que se encuentra el presidente del Gobierno", de tal forma que "es una broma que los socios del PSOE quieran comparar situaciones políticas o pedir explicaciones".

"Saben lo que tienen que hacer, pero no se atreven a hacerlo por una sencilla razón: Porque Sumar tiene cinco Ministerios, con sus cinco tropas de asesores, con sus cinco coches oficiales, y no van a estar dispuestos a dejar los Ministerios por mucho que sepan que están robando en el PSOE".