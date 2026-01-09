Azcón: "No vamos a permitir el agravio que pretende el PSOE" con la financiación autonómica

Archivo - Edificio Pignatelli. - FABIÁN SIMÓN. - Archivo

HUESCA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este viernes que no permitirá "el agravio que pretende el Partido Socialista" con su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, que ha presentado este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"El Partido Socialista nos está hablando de comunidades autónomas de primera y de segunda y quiere que los aragoneses seamos de segunda", ha afirmado Azcón, añadiendo que el PSOE "está dispuesto a abandonar la igualdad que dice defender y ahora se instala en la insolidaridad".

A su juicio, "con tal de mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa, el PSOE está dispuesto a romper con todo aquello que dijo defender de la igualdad de los españoles, la solidaridad entre los territorios. Los datos que vamos conociendo cada día nos preocupan más".

Ha mostrado su preocupación por que Cataluña vaya a recibir 4.700 millones de euros, "el 26 por ciento del total, mucho más de lo que les correspondería desde el punto de vista económico", lo que constituye "un privilegio" para los independentistas catalanes y "un agravio para los aragoneses y para el resto de las comunidades autónomas".

"Hay alguien que se lleva la parte gorda de la tarta y son los que mantienen a Sánchez en La Moncloa. Por mantener a Sánchez en La Moncloa, el Partido Socialista rompe con la igualdad e instala la insolidaridad", se ha quejado.

"No vamos a permitir que a Aragón se nos trate como una comunidad autónoma de segunda porque, además, Aragón en los próximos años va a ser de las comunidades autónomas que aporte al sistema de financiación", ha agregado.

Para Azcón, el principio de ordinalidad "es un agravio que rompe con la igualdad y genera agravios que a los aragoneses nos indignan de una forma especial".