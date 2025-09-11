Azcón tilda de "tomadura de pelo" que Hacienda considere una "discriminación" crear un fondo de compensación para Aragón

ÉPILA (ZARAGOZA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha tildado de "tomadura de pelo" que desde el Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, consideren una "discriminación" crear un fondo de compensación de 87 millones para Aragón por la merma de ingresos con el cálculo de población ajustada en el sistema de financiación.

Así lo ha expresado Jorge Azcón este jueves respondiendo a preguntas de los medios de comunicación tras una rueda de prensa en el IES Rodanas de Épila (Zaragoza), hasta donde se ha desplazado para asistir al inicio del curso de Formación Profesional.

Azcón ha insistido en el "problema" de financiación que afecta a Aragón y que el diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, ha trasladado al Ministerio de Hacienda a través de una pregunta escrita.

En ella, Pueyo solicita información acerca de la previsión de "crear el fondo específico de carácter complementario y transitorio, que compense en el año 2025 a la Comunidad Autónoma de Aragón por la merma de ingresos que va a sufrir".

A lo que el presidente aragonés entiende como una "reclamación justa", el área que lidera la vicepresidenta María Jesús Montero ha respondido, por escrito, al diputado de CHA que "la creación de un fondo como el que se propone supondría una alteración de las reglas de reparto contempladas en el SFA --Sistema de Financiación Autonómica--" y, por tanto, "sería discriminatoria respecto de otras CCAA en la misma situación".

"Sin embargo, y a pesar de los argumentos indicados, el pasado mes de febrero el Congreso de los Diputados aprobó una PNL en la que se insta a la creación de dicho fondo de compensación", han apuntado desde Hacienda en la respuesta al parlamentario de Chunta Aragonesista, enfatizando en que "debe tenerse en consideración que el peso de Aragón en la población ajustada se ha ido reduciendo en los últimos años (debido a la reducción de su población en el padrón), algo que ha incidido en su financiación".

No obstante, "el peso de la financiación de Aragón siempre ha estado por encima del peso de su población ajustada. De hecho, desde la entrada en vigor del SFA, Aragón se sitúa en la posición cuarta o quinta (según el año) en financiación homogénea por habitante ajustado", han aclarado.

"INDIGNA"

"La verdad es que creo que indigna", ha opinado Azcón, para añadir que a Aragón, "por no crecer tanto en población como crecen otras comunidades autónomas, desde Madrid nos mandan menos dinero. Porque tenemos poca población, no se nos ayuda especialmente, sino que se nos quita dinero".

En concreto, "este año se ha reducido la financiación en 87 millones de euros", ha insistido, señalando que la reivindicación de la creación de un fondo de compensación para Aragón, "un acto de justicia", la defiende un diputado de CHA, "que apoya los proyectos del Ministerio".

"Estamos viendo que se producen discriminaciones objetivas hacia otros territorios que apoyan al Gobierno --de España--", ha manifestado Azcón, que ha explicado: "Si le dieran 87 millones de euros a Aragón porque tenemos menos población, al Ministerio eso le parece discriminación, pero lo que está ocurriendo en Cataluña con la deuda o con la propuesta del sistema de financiación no le parece discriminación".

"Me parece que es una absoluta tomadura de pelo", ha observado. En cuanto a Jorge Pueyo, "debería plantearse seriamente cómo va a seguir apoyando a un Gobierno que cree que lo que es de justicia para Aragón en realidad es una discriminación".

PRESUPUESTOS EN ARAGÓN

Por otro lado, acerca de la aprobación de presupuestos para 2026 en Aragón, Jorge Azcón ha pronunciado: "Queremos impulsar el proyecto de presupuestos". Sin embargo, ha recordado que el primer paso es dar luz verde al techo de gasto y para ello "necesitamos que se celebre un Consejo de Política Fiscal y Financiera" para conocer "las reglas del juego".

"Sin que el Ministerio nos comunique cuáles son las reglas del juego nos puede pasar que el año que viene nos vayan a mandar 80 millones de euros menos, 87 millones de euros menos, porque hemos tenido problemas de despoblación", ha comentado Azcón.

Desde el Gobierno de Aragón "queremos impulsar el proyecto de presupuestos, queremos aprobar un techo de gasto, pero el inicio de ese techo de gasto tiene que ver con un Consejo de Política Fiscal y Financiera que siempre se celebra en estas épocas, pero que todavía no se ha celebrado", ha zanjado.