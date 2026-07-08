Bendodo lamenta el "peso pluma" de España en la cumbre de la OTAN y lamenta que Sánchez deje mal al país en sus viajes

1102770.1.260.149.20260708134150 El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular (PP), Elías Bendodo, en la sede del PP-Aragón - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular (PP), Elías Bendodo, se ha referido a la reciente cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) y a modo de símil con el boxeo ha dicho: "Qué pena ver al presidente del gobierno de tu país, de España, con peso pluma internacional, entiéndanme".

Elías Bendodo ha comentado que "nadie ha hecho referencia a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN", que era una cita "tan importante para todos".

A su parecer, Sánchez es el presidente de un Gobierno en una "guerra interna en materia de defensa y cuyo propósito es intentar provocar a los Estados Unidos para desviar la atención de la corrupción que tiene en su casa" en referencia al PSOE y su entorno familiar.

"Eso es lo que tenemos. Un mal presidente que está dejando mal a España cada vez que hace un viaje internacional", ha resumido Bendodo.

Sobre las discrepancias entre Sánchez y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el responsable del PP ha recordado que "España y Estados Unidos siempre, siempre han tenido una muy buena y necesaria relación" para mostrarse convencido de que "es fundamental" que mantengan sus "buenas relaciones diplomáticas y se retomen esas buenas relaciones por el bien de España y de Estados Unidos en el futuro".

A su parecer, lo que ocurre es que Sánchez ve en el enfrentamiento con Estados Unidos una "oportunidad política, aunque le haga daño a España, y eso es una gran irresponsabilidad por parte del presidente de gobierno", ha alertado.

Bendodo ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras mantener una reunión con el grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón, que es la primera de una ronda que realizará por todos los parlamentos autonómicos y la elección de Aragón para abrirla obedece a que el responsable de la coordinación parlamentaria en el PP, que depende de su Vicesecretaria, es el aragonés Javier Campoy.