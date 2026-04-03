Blasco: "La Semana Santa se ha convertido en Aragón en el momento cumbre del año"

El actor Antonio Resines en la'Rompida de la Hora', en la plaza de España, a 3 de abril de 2026, en Calanda, Teruel, Aragón (España). Al fondo elconsejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón en funciones, Manuel Blasco - Javier Escriche - Europa Press

TERUEL 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón en funciones, Manuel Blasco, ha participado en el acto de 'Romper la Hora' de Calanda (Teruel), uno de los momentos más emblemáticos del Bajo Aragón. "La Semana Santa se ha convertido en Aragón en el momento cumbre del año", ha asegurado el consejero, con una previsión de ocupación que alcanzará el cien por cien en numerosas comarcas.

Blasco ha participado en el acto junto a la primera teniente de alcalde de Calanda; el actor Antonio Resines y el hermano de la Cofradía del Cristo Crucificado, Joaquín Lahoz, 'El Manzanas', en una celebración que constituye uno de los principales reclamos de la Semana Santa en Aragón por su intensidad sonora y su arraigo popular.

En este contexto, Blasco ha subrayado que "muchísimas comarcas de Aragón van a estar en el lleno del cien por cien, el Bajo Aragón una de ellas, sobre todo Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado", y ha incidido en la importancia económica de estas fechas "para muchas familias que viven del turismo".

Asimismo, el consejero ha recordado que "por algo la Ruta del Tambor y del Bombo es también Fiesta de Interés Turístico Internacional" y ha añadido que este reconocimiento "nos obliga a dar difusión fuera de nuestras fronteras".

Antonio Resines, nacido en Torrelavega en 1954, es un actor español de cine, televisión y teatro, con una amplia trayectoria profesional. Ha sido presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y fue galardonado con el premio Goya a la mejor interpretación masculina protagonista en 1998 por su papel en "La buena estrella".

Calanda mantiene una estrecha vinculación con el mundo del cine al ser la localidad natal de Luis Buñuel, una de las figuras más universales del séptimo arte, lo que refuerza el simbolismo de que en esta jornada haya sido un actor como Antonio Resines quien haya acompañado este acto tan representativo de su Semana Santa.

El acto de Romper la Hora de Calanda es uno de los hitos más reconocibles de la Semana Santa aragonesa y forma parte de la Ruta del Tambor y el Bombo, una manifestación cultural que destaca por su singularidad y por la implicación de toda la población en su desarrollo.