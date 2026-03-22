El buen tiempo devuelve las incidencias al Pirineo: hasta 12 rescates de 20 personas durante el fin de semana

1071677.1.260.149.20260322212700 La Guardia Civil rescata a una senderista de 65 años vecina de Huesca que sufría una fractura de tobillo tras un tropiezo en las proximidades de Vió, en Fanlo (Huesca). - GUARDIA CIVIL

HUESCA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha llevado a cabo 12 rescates en el Pirineo aragonés en un ajetreado fin de semana en el que ha evacuado a una veintena de personas afectadas por lesiones articulares fruto de caídas y tropezones, además de fatiga debida en no pocos casos a su escasa preparación.

El buen tiempo ha llevado a los GREIM a vivir tres jornadas de intensa actividad, de las que este sábado 21, con siete operaciones de rescate, ha sido la más complicada.

En esa jornada ha destacado el auxilio prestado a dos barranquistas en dificultades a los que la noche se les echó encima. El GREIM de Huesca recibió el aviso a las 20.35 horas. En él se advertía de la necesidad de socorrer a un hombre de 40 años y una mujer de 45 años, ambos vecinos de Zaragoza, en el barranco de Lenases, en Loporzano (Huesca). Uno de ellos se había luxado una rodilla y la otra persona presentaba síntomas de hipotermia.

Los efectivos del GREIM de Huesca se desplazaron primero en vehículo y luego a pie y dieron con su paradero a las 2 de la madrugada, momento en el que decidieron pasar con ellos la noche a la espera de que amaneciera. Con la luz del siguiente día, apareció en la zona la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 y ambos fueron evacuados al Hospital San Jorge.

El pasado viernes el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Panticosa (Huesca) auxilió a dos montañeros en Peña Telera, Biescas (Huesca) porque uno de ellos, un hombre de 35 años vecino de Pamplona no pudo continuar la actividad por una lumbalgia. Además, el GREIM de Benasque (Huesca) evacuó a un esquiador de 35 años, también vecino de Pamplona, con una posible luxación de hombro tras caerse en el Collado Vallibierna, en Benasque.

El sábado, antes del mediodía la Guardia Civi ya había completado tres salidas, en las que prestó ayuda a dos senderistas de 40 y 34 años vecinos de Valencia que se vieron sobrepasados por la falta de material adecuado y conocimientos ante la senda helada y de fuerte pendiente en la ruta de las Tres Cascadas, en Cerler (Huesca). También el GREIM de Boltaña evacuó a una senderista de 65 años vecina de Huesca con un tobillo fracturado a causa de un tropiezo en las inmediaciones de Vió, en Fanlo (Huesca).

Y a las 13.15 horas se recibió un nuevo aviso en el que se advertía de la situación de dos montañeros de 64 y 24 años vecinos de Barcelona que se encontraban muy fatigados y no podían seguir en Petit Black, en Benasque. Además, uno de ellos había sufrido un esquince. El GREIM de Benasque salió en su búsqueda en vehículo oficial y los acompaño hasta su vehículo particular.

La fatiga también cortó la aventura de dos montañeros de 25 y 26 años de Benicarló (Castellón) que hacían raquetas en las inmediaciones del embalse de Llauset, en Benasque, y la de dos esquiadores de montaña de 63 y 43 años vecinos de la provincia de Teruel, que en su caso se encontraban en ese momento en el Ibón de Gorguetes, también en Benasque.

Aún hubo otra operación de auxilio, además de la postrera de las 20.35 de Loporzano. Fue a las 18.30 horas para evacuar a un escalador de Murcia que, en compañía de otros dos deportistas, había sufrido una fractura de tibia y peroné al golpearse contra una pared en la Vía Fiesta de los Bíceps, en Las Peñas de Riglos (Huesca). El accidentado fue evacuado en la aeronave de la Unidad Aérea de Huesca hasta el Hospital de San Jorge, mientras sus dos compañeros fueron guiados en la escalada hasta el final de vía y luego a pie hasta Riglos en una operación que concluyó cerca de las 3 de la madrugada del domingo.

Este domingo la tarea de los GREIM ha consistido en atender tres avisos, el de una senderista de 60 años vecina de Vitoria-Gasteiz que presentaba una fractura de muñeca fruto de una caída en las Pozas de San Martín, en Boltaña (Huesca); el de un esquiador lesionado en una rodilla y un tobillo al caerse en el Pico Aspe, en Aísa (Huesca), y el de una esquiadora de montaña con otra lesión en una de sus rodillas al caerse en la zona del Portillón superior del Aneto, en Benasque.