Carmen Calvo, sobre los incidentes de la Vuelta: "Forma parte de lo que tenemos que hacer por conciencia y por dignidad"

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, durante la reunión con el presidente del Consejo Consultivo de Aragón, Xavier de Pedro, este lunes en Zaragoza.

ZARAGOZA 15 Sep.

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha considerado que los incidentes provocados por las protestas contra Israel que llevaron este domingo a la suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España y la respuesta del Gobierno de España "forman parte de lo que tenemos que hacer por conciencia y por dignidad" porque "cuando te levantas cada mañana con gente asesinada y con niños indefensos por miles, tu sitio es estar en el lugar donde se diga que eso tiene que parar".

La exvicepresidenta del Gobierno ha defendido "sin la más mínima duda" su postura respecto a la polémica respuesta del Ejecutivo a las protestas propalestinas que denuncian que Israel está cometiendo un "genocidio" con la población gazatí. "A los seres humanos nos cuesta mucho trabajo decidir sobre situaciones complicadas y, a veces, lo cómodo es el perfil bajo y no tomar ninguna decisión. Sin embargo, yo creo que hay cosas en la vida que te toca decidir. Lo más importante en la vida es defender la vida, defender las vidas de todo el mundo", ha reivindicado.

Calvo ha hecho estas valoraciones "a título de ciudadana" a preguntas de los medios de comunicación durante la comparecencia posterior a la reunión mantenida este lunes en Zaragoza con el presidente del Consejo Consultivo de Aragón, Xavier de Pedro, dentro de la ronda de visitas que viene realizando por los diferentes órganos consultivos de las comunidades autónomas.

Ambos órganos, el estatal y el autonómico de cada región cumplen una función "muy importante" según ha reivindicado Calvo por representar "el contrapunto técnico, racional, calmado, sin debate político de la mejora de los textos normativos de nuestro país".

Son unos asesores que, según ha explicado, someten los proyectos de textos legales a un "control suave de legalidad y constitucionalidad" con el que plantean las mejoras técnicas que consideran oportunas y advierten de posibles problemas técnicos en caso de que no se asuman, "siempre al margen de la controversia política", ha remarcado.

DESEARÍA "MÁS RESPETO Y CONTENCIÓN"

Una controversia que, asume, "forma parte de la vida", pero que no desvía al Consejo de Estado de su cometido de recordar que cada texto analizado ha de respetar "el pluralismo ideológico, que es un valor superior de nuestra Constitución", ha recordado.

En ese sentido, Calvo ha reivindicado que uno de los valores del modelo constitucional "es que existen diferentes ideas y que el respeto a esas ideas obliga a determinadas contenciones de todos, absolutamente de todos. Hay cosas que no se pueden pasar porque donde termina tu derecho empieza el derecho del de al lado, en todos los sentidos".

Pero, en cualquier caso, la presidenta del Consejo de Estado ha deseado que la controversia política tuviera otro tono: "Ya nos gustaría mucho más respeto, mucha más contención, las palabras están cargadas siempre de todos en general, de los representantes públicos y de los ciudadanos, pero nosotros no entramos en esas controversias, nosotros nos limitamos a poner focos sobre aquellas cuestiones que pensamos que son mejorables, que están dentro del orden jurídico".

Tampoco ha querido entrar a valorar a preguntas de los medios de comunicación los tiempos del Gobierno de España en la reciente publicación en el BOE del dictamen que, con carácter de urgencia, requirió al Consejo de Estado a inicios del mes de julio sobre los planes del presidente sobre la prevención y extinción de incendios forestales y que el órgano consultivo le remitió a finales de ese mismo mes.

"Cuando a nosotros nos piden un dictamen, lo hacemos, pero no es nuestro, es de quien nos lo ha pedido. No tenemos ni que hablar del dictamen ni que utilizarlo. Y hasta que no considere que lo publica, no es nuestro. Forma parte de nuestra obligación legal y reglamentaria del Consejo de Estado. A nosotros lo único que nos importa es quién tiene competencias y quién las tiene, lo demás no nos importa. O nos importa, pero a título privado, no a título institucional", ha puntualizado.

"RIGOR Y TRANSPARENCIA" DESTACA DE PEDRO

Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo de Aragón, Xavier de Pedro, ha mostrado su agradecimiento a Calvo por la visita cursada y ha resaltado el papel del órgano autonómico como "garantía" del Estado de Derecho velando por la aplicación de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del ordenamiento jurídico.

De Pedro ha valorado la visita de Calvo a pocos meses del 500 aniversario de la creación del Consejo de Estado "porque es una forma de destacar esta función de un órgano colegiado que está integrado por personas de reconocido prestigio jurídico, público y político, dotados de una experiencia y un conocimiento que hacen que sus dictámenes tengan un valor especial".

Una tarea que ha asegurado es desempeñada "con mucho rigor y con mucha transparencia" puesto que los dictámenes del Consejo Consultivo se publican en la página web una vez que se han emitido y se han comunicado al Gobierno.