CCOO apuesta por una ley estatal LGTBI+ para garantizar la igualdad sociopolítica del colectivo

Publicado 28/06/2019 12:46:41 CET

ZARAGOZA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) ha apostado por una ley estatal LGTBI+ para garantizar la igualdad sociopolítica del colectivo. El sindicato, con motivo del Día del Orgullo, ha realizado una concentración en las escaleras de su sede en Aragón.

En declaraciones a Europa Press, la responsable de la secretaría de Igualdad, Mujeres y Juventud de CCOO en Aragón, Elena Pérez, ha destacado que con la protesta de este viernes pretenden dar visibilidad a la lucha por la igualdad de todas las personas. Ha incidido en el que todavía hay discriminación hacia el colectivo LGTBI+ en el ámbito social y laboral.

"Nosotros intentamos, a través de la negociación colectiva y de propulsar con los gobiernos leyes igualitarias, que esta situación se vaya corrigiendo poco a poco". Elena Pérez ha señalado que las personas LGTBI+ están mejor que hace 50 años pero "hay que seguir avanzando".

La discriminación que sufren estas personas se centra en el tema de contratación y de visualización: "En muchas empresas las personas LGTBI+ no salen del armario, y eso no es justo, hay que salir del armario, debemos estar todos en igualdad de condiciones a todos los efectos en el ámbito laboral, no puede ser que te discriminen cuando sepan que eres un homosexual o transexual".

Ante esta situación, CCOO reivindica garantizar la igualdad de oportunidades real, especialmente en el mundo del trabajo. Además, aboga por erradicar las situaciones de rechazo, discriminación, violencia y acoso por motivos de orientación sexual, expresión e identidad de género.

VELAR POR LA IGUALDAD

El sindicato también incide en que hay que velar por la igualdad de condiciones laborales de todas las personas trabajadoras y luchar por el reconocimiento de derechos desde la inclusión de la diversidad sexual, familiar y de género.

Por ello, CCOO apuesta por una ley estatal LGTBI+ que garantice una esfera sociopolítica sin discriminación, sin desigualdad, sin acoso y sin violencia, donde se conforme un escenario democrático, plural y participativo en el que todas las personas puedan "ser, sentir y amar libremente".

En este contexto, Comisiones Obreras se sumará también a la manifestación que convoca esta tarde la Asamblea 28J. La cita será a las 20.00 horas en la plaza de Aragón de la capital aragonesa.

El Día del Orgullo se conmemora el 28 de junio después de que en esa fecha, en el año 1969, en el pub neoyorkino Stonewall tuviese lugar la sublevación contra la redada policial que dio origen a la reivindicación del movimiento LGTBI+.