CCOO Aragón exige reforzar las políticas de empleo y dotar de más recursos a la orientación laboral pública

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCCOO en Aragón ha exigido reforzar las políticas de empleo y dotar de más recursos a la orientación laboral pública tras conocer los datos del desempleo en la comunidad autónoma que revelan que ha subido en 77 personas en agosto en relación al mes anterior (+0,2%) hasta los 48.481 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Asimismo, CCOO Aragón ha celebrado la reducción de la temporalidad en el mercado laboral aragonés porque de los 34.084 contratos formalizados, 11.603 son indefinidos, lo que supone un 34% muy por encima de la media anual del 8% que había antes de la entrada en vigor de la reforma laboral de 2021.

Por su parte, la modalidad fija a tiempo completo, la más estable, supone ya el 17% del total de contratos, mientras que antes tan solo era de 6,4%. La temporalidad se sitúa en mínimos históricos con un 13,2%, un porcentaje que antes de la reforma laboral era del 27,1%.

Sin embargo, para el sindicato algunos problemas estructurales del mercado de trabajo se siguen acentuando y la mejora de las condiciones laborales no está llegando a la totalidad de la población trabajadora, en tanto un porcentaje significativo de las mismas viven en situación de extrema vulnerabilidad.

En este sentido, destaca el "elevado y persistente" problema de paro de larga duración, que afecta a casi cuatro de cada diez personas en situación de desempleo (41,25%).

"Un problema económico y social de primer orden que exige respuestas inmediatas y eficaces, lo que pasa*por abordar una reforma de las políticas activas de empleo y dotar con mayores recursos económicos y humanos a los servicios públicos de orientación profesional", ha asegurado el responsable de empleo de CCOO Aragón, Carmelo Asensio.

Otro problema que preocupa al sindicato es el subempleo y la parcialidad no deseada. En Aragón, casi la mitad de quienes trabajan a jornada parcial lo hacen de forma involuntaria, un 44,4%. Esta problemática se relaciona con cómo se distribuyen las horas de trabajo, y es la responsable de gran parte de las situaciones de insuficiencia de ingresos de los hogares.

"Por ello, desde CCOO Aragón venimos exigiendo que se apruebe ya la ley de reducción del tiempo de trabajo para limitar el máximo de jornada laboral semanal a 37,5 horas semanales, un compromiso del gobierno que, además de ayudar a afrontar problemas como la parcialidad involuntaria o incrementar la productividad, tiene un amplio respaldo de la sociedad", ha incidido Asensio

DATOS

En la Comunidad Autónoma Aragonesa, hay 48.481 personas en el paro, en el mes de agosto. Son 77 personas más que en el mes anterior (un 0,16% más) pero 2.627 menos que agosto del año pasado (un 5,14%) menos.

Para CCOO Aragón esta subida se debe a la finalización de los contratos del período estival y de las contrataciones que lleva aparejadas en las actividades estacionales vinculadas al verano. Esta subida es inferior a las producidas desde el año 2018 (el año pasado fue de 287) y se encuentra muy por debajo de la media de la serie histórica.

Si se desgranan los datos por provincias sube el paro en 6 personas en Zaragoza (0,02%) y 88 en Huesca (1,41%), haciendo un total de 38.250 desempleados en la capital aragonesa y 6.308 en la provincia oscense. En Teruel, 17 personas salieron de las listas del INAEM (-0,43%) y el total de personas sin trabajo se cifra en 3923.

Si se comparan los datos con agosto del año pasado desciende el desempleo en todas las provincias aragonesas: 1995 personas menos en Zaragoza ( -4,96%), 164 menos en Teruel (-4,01%) y 468 en Huesca ( -6,91%).

En agosto de 2025, el número total de personas desempleadas en Aragón ha ascendido a 48.481. De ellas, 29.836 son mujeres (61,5%) y 18.645 hombres (38,5%), lo que evidencia una brecha de género persistente en el mercado laboral aragonés. El único tramo de edad donde hay más parados que paradas es el de los menores de 25 años, donde hay 2.376 hombres sin empleo frente a 1.951 mujeres desempleadas.

BRECHA DE GÉNERO

A partir de los 30 años, la brecha se invierte con fuerza: las mujeres en paro duplican a los hombres en la mayoría de los tramos. Por dar algunos datos en el tramo de edad comprendido entre los 30 a 44 años hay 8.456 mujeres frente a 4.571 hombres.

En el tramo que engloba a los mayores de 45 años la diferencia es de 17.274 mujeres paradas frente a 9.983 hombres. Esto confirma que el desempleo femenino se concentra especialmente en la franja de mujeres adultas y mayores, donde las dificultades de inserción laboral son más acusadas.

Si se analizan los datos del paro en los diferentes sectores de producción aragoneses podemos observar como el paro se redujo en el colectivo de personas sin empleo anterior, con 176 parados menos (-3,37%), y en la industria, con 15 menos (-0,28%). En cambio, aumentó en los servicios, con 233 desempleados más (+0,7%); en la construcción, con 29 más (+1,09%); y en la agricultura, con 6 más (+0,36%).

Al cierre del mes, el sector con mayor número de parados es el de servicios, con 33.729 personas, seguido de la industria (5.329). Los sectores con menos desempleo son la agricultura (1.686), la construcción (2.694) y el colectivo sin empleo anterior (5.043).

En el octavo mes del año, hay 9389 extranjeros sin empleo, son 315 menos que en julio de 2025 ( -3,25%) y si comparamos el dato de manera interanual son 466 menos ( -4,73%). Del total de parados foráneos 3525 provienen de un país comunitario y 5864 de un país extracomunitario.