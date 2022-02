CCOO Aragón señala las dificultades de acceso de personas mayores y jubilados a las entidades bancarias

ZARAGOZA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Pensionistas y Jubilados/as de CCOO Aragón ha puesto de manifiesto las dificultades que su colectivo tiene con las entidades financieras por la "dejadez" en el trato que están recibiendo las personas mayores en su día a día, "motivado por el cierre de cientos de oficinas en diferentes municipios de la comunidad, sobre todo en el área rural".

En una nota de prensa, el sindicato ha criticado que el objetivo principal de los bancos es reducir sus costes, con el cierre "masivo" de oficinas, con la "complicidad" y "pasividad" de las administraciones públicas. La actitud de estas entidades es "vergonzosa" al tratar a los clientes, en este caso mayores, como "mera mercancía", siendo esta actitud el 2adiós definitivo" a la atención personalizada y al trato humano "tan necesario", ha comentado la Federación.

CCOO ha aclarado que son muchas las personas que han comentado que es "difícil" con su edad acceder a la formación en el uso de herramientas digitales, con el que se sienten familiarizados los jóvenes, pero no así los ancianos. "Si el gobierno nos obliga a tener una cuenta corriente para percibir las pensiones, tendrán la obligación de darnos un acceso fácil para usar nuestro dinero", han argumentado.

Los datos oficiales reflejan, según ha apuntado la organización sindical, que más de 1.300.000 personas mayores están en situación de vulnerabilidad ligada a su incapacidad de acceso al dinero efectivo, la mayoría de ellos en las zonas rurales, siendo más de 60.000 las personas afectadas en Aragón. Este hecho, ha continuado, está marcado por el cierre de oficinas, y "nadie ha considerado necesario instalaciones de dispensadores de dinero en efectivo".

"El Gobierno de Aragón y el resto de administraciones, no están ofreciendo soluciones", ha reivindicado la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO Aragón. Por ello, ha exigido alternativas frente a este "desmantelamiento".

Desde CCOO, han considerado con carácter prioritario que las entidades financieras ofrezcan el trato personal al que el colectivo de mayores tiene derecho. "En nombre del beneficio económico no vale todo, de igual manera que nuestras administraciones no pueden mirar para otro lado con las demandas de cientos de ciudadanos que en estos momentos no pueden acceder ni siquiera a un triste cajero", ha sentenciado.