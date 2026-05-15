CEOE e Ibercaja renuevan su acuerdo para impulsar el tejido productivo autonómico y el Consejo Empresarial de Aragón

El consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, y el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, y el presidente CEOE Aragón, Benito Tesier, han firmado la renovación del acuerdo de colaboración que mantendrá el impulso del Consejo Empresarial de Aragón, integrado por compañías referentes de la comunidad autónoma, y las actividades conjuntas para el desarrollo del tejido empresarial regional.

La colaboración entre ambas entidades se plasmará en la celebración de la X Cumbre Empresarial por la Competitividad de Aragón, que reúne anualmente al empresariado aragonés, siendo foro de encuentro y análisis del tejido productivo autonómico.

En la Cumbre, que se celebrará previsiblemente en septiembre, se galardonará con el Premio de Honor Empresario de Aragón la trayectoria de una personalidad empresarial destacada de la comunidad autónoma.

GALA COMPROMISO

Este año y con motivo del 10º aniversario del Consejo, se celebrará, además, la Gala Compromiso, orientada a reconocer y poner en valor la implicación de las empresas aragonesas con la sociedad, el empleo, el territorio, la sostenibilidad, las personas y, muy especialmente, Aragón.

El acuerdo también incluye la elaboración semestral de la Encuesta de Competitividad de Aragón, con los factores de riesgo detectados por las empresas para su actividad como foco fundamental, y la celebración de encuentros de los integrantes del Consejo Empresarial con figuras de relevancia económica y política, en los que poder analizar vías de crecimiento e impulso de la economía aragonesa y las empresas.

Asimismo, el próximo 9 de junio tendrá lugar el II Encuentro Empresarial Aragón-Navarra, que se celebrará en Pamplona tras el éxito del realizado el año pasado en Zaragoza, con el objetivo de continuar impulsando la intensa relación entre los tejidos productivos de ambas comunidades.

Iglesias ha recalcado que esta colaboración con el Consejo "es una muestra más de la apuesta del Banco por las empresas aragonesas y nos permite intensificar nuestro acompañamiento, que tiene la finalidad de ayudarles a acometer los importantes retos que les plantea el entorno actual".

Por su parte, Tesier ha resaltado "la total y permanente vinculación de Ibercaja con Aragón y su tejido productivo, que lo convierten en un socio estratégico para nosotros", así como la importancia de este acuerdo para las actuaciones de CEOE Aragón y el Consejo Empresarial "como elemento tractor de iniciativas para aumentar la competitividad empresarial e identificar amenazas y oportunidades".