Chueca sobre la Candidatura de Zaragoza a Capital Verde Europea 2028: "Vamos a por todas con una propuesta imbatible"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, explican la Candidatura a Capital Verde Europea 2028 - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Vamos a por todas con una propuesta imbatible" ha subrayado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la presentación de la candidatura de la ciudad a Capital Verde Europea 2028, que se fallará esta semana en la ciudad portuguesa de Guimarães y por la que también compiten Aalborg (Dinamarca), Bielsko-Biala (Polonia), Kosice (Eslovaquia) y Oporto (Portugal).

Natalia Chueca ha presentado la candidatura de Zaragoza ante más de 150 instituciones, entidades y asociaciones que apoyan la propuesta de Zaragoza de transformación urbana emprendida durante los últimos años y de entre todas las aspirantes se valora la calidad de sus políticas ambientales y su capacidad para liderar la transición hacia un modelo urbano más sostenible.

En su discurso ante todos los colectivos y entidades que apoyan la candidatura de Zaragoza, Chueca ha destacado la ciudad "se ha ganado el derecho a estar en la elite europea" al llegar a la final después de cuatro intentos desde 2012.

Además, ha hecho valer otros títulos que ya ha logrado Zaragoza como Capital Europea de la Accesibilidad 2026 y el próximo año será Capital Europea del Deporte. "Llegar hasta aquí no ha sido casualidad, es fruto de años de trabajo y de esfuerzo que nos está llevando a la transformación más firme y decidida que está viviendo Zaragoza en toda su historia".

OASIS EN EL DESIERTO

"Queremos ser la Capital Mundial del Bienestar, la ciudad en la que merezca la pena vivir" ha dicho tras explicar que lograr el título de Capital Verde Europea supone ser la ciudad más sostenible mundialmente porque es Europa para que lidera las políticas de transición ecológica en el planeta.

Ha defendido que el título sea para Zaragoza porque es un proyecto de ciudad "no del Ayuntamiento" y liderado por un Gobierno que "trabaja con propósito y que pone a las personas en el centro de la acción".

Ha pedido sentir "orgullo" de todo lo alcanzado y de ir a Portugal "con la cabeza muy alta" porque Zaragoza ofrece un bagaje de políticas medioambientales que revela que tiene uno de los mayores estándares en sostenibilidad.

Frente a las ciudades contrincantes, Chueca ha comentado que el hecho diferencial de Zaragoza es parte "de una posición nada favorable porque tiene un clima hostil con temperaturas extremas y es un oasis en medio de un desierto por eso con esta candidatura se demuestra la originalidad en saber transformar la ciudad ante situaciones adversas".

Chueca ha subrayado que el conseguir los niveles de calidad de vida que tiene Zaragoza implica que ha habido "muy buena gestión, ciencia y un trabajo con mucha voluntad para poder combatir la situación geográfica y la situación climática para permitir vivir con los estándares de calidad de vida que tiene la ciudad y esto es un ejemplo para el resto de Europa".

INDICADORES OBJETIVOS QUE MIDEN EL COMPROMISO AMBIENTAL

Zaragoza ha superado distintos procesos y filtros en los que se han valorado datos objetivos de cada una de las candidatas. Los siete indicadores ambientales son aire, agua, naturaleza y biodiversidad, residuos y economía circular, ruido, clima-mitigación y clima-adaptación.

Los indicadores que sustentan la candidatura de Zaragoza revelan que en calidad del aire, la exposición media de la población a partículas PM2,5 se sitúa en 9,79 microgramos por metro cúbico, un registro que sitúa a la ciudad entre el 20% de los valores más bajos de Europa. Durante 2025, ninguno de los contaminantes analizados ha superado los límites establecidos por la Unión Europea.

El consumo global de la ciudad se ha reducido desde los 105 hectómetros cúbicos anuales de los años 80 hasta los 61 actuales. A ello se suma que el 99,5% de las aguas residuales reciben tratamiento terciario y los más de 25.000 análisis de 2025 han tenido resultados satisfactorios en el 100% de los casos.

La protección y recuperación de los espacios naturales constituye el tercer ejes de la propuesta. Un 27% del término municipal cuenta con algún grado de protección y los 12 espacios incluidos en la Red Natura 2000 suman 35.978 hectáreas. Además, el 76,5% de los zaragozanos reside a menos de 300 metros de una zona verde pública con una superficie superior a 5.000 metros cuadrados. El Bosque de los Zaragozanos alcanzará los 700.000 árboles una vez concluido el proyecto y el presupuesto destinado en 2026 a renaturalización y zonas verdes supera los 37 millones de euros.

El arbolado urbano también registra un importante esfuerzo de crecimiento y reposición. La campaña 2026-2027 prevé plantar 3.370 nuevos árboles y cubrir prácticamente todos los 2.557 alcorques plantables que estaban vacíos en junio de 2026. Desde 2021, el número de árboles plantados cada año supera al de ejemplares retirados, y en 2023 se alcanza el máximo de la serie, con 5.608 plantaciones.

La gestión de los residuos y el avance hacia una economía circular constituyen otro de los apartados de la candidatura. Entre 2018 y 2025, la generación total de residuos ha disminuido un 15,93%, hasta situarse en 287.063 toneladas, mientras que la recogida separada llega al conjunto de la población. En este ámbito, los proyectos Circular Biocarbón y REDOL se consideran por los evaluadores como ejemplos del "progreso significativo" experimentado por Zaragoza en la última década.

En cuanto a los gases de efecto invernadero, entre 2005 y 2019, las emisiones se han reducido un 25% en términos absolutos y un 31% por habitante, pasando de 2,43 a 1,67 toneladas de CO2. La ciudad se ha marcado como objetivo alcanzar una reducción del 80% en 2030, dentro del Climate City Contract y el Mission Label europeo.

En paralelo, el presupuesto municipal de 2026 supera los 1.000 millones de euros, con 128 millones destinados a inversión y más de 160 millones a la Estrategia Energética Integral. El Plan de Adaptación Climática contempla 47 actuaciones distribuidas en nueve áreas.

UNA TRANSICIÓN VERDE CON LAS PERSONAS EN EL CENTRO

La candidatura incorpora una dimensión social que va más allá de los indicadores ambientales y plantea la transición hacia una ciudad más sostenible como una herramienta vinculada directamente a la calidad de vida y a la inclusión.

La apuesta por esta dimensión social se refleja también en la rehabilitación de 10.600 viviendas desde 2019 y en los 103,8 millones de euros destinados a los barrios más vulnerables. La ciudad dispone, además, de más de 60 refugios climáticos en centros de mayores, centros cívicos y bibliotecas para proteger a la población frente a episodios de altas temperaturas. Zaragoza será asimismo sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública.

UNA CANDIDATURA CONSTRUIDA CON LA CIUDAD

El modelo de gobernanza constituye otro de los elementos que vertebran la candidatura. La propuesta se ha articulado mediante una fórmula de colaboración que reúne al Ayuntamiento, el sector privado, la Universidad y la sociedad civil, a través del modelo de cuádruple hélice. Esta participación se complementa con diferentes instrumentos de implicación ciudadana, entre ellos los foros, la ciencia ciudadana, el Consejo de Infancia y el Consejo de Accesibilidad.

El compromiso ambiental se extiende además al conjunto de la organización municipal, integrándose de manera transversal en sus diferentes áreas, y se refuerza mediante la participación de Zaragoza en iniciativas y redes europeas como el Green City Accord.