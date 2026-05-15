Los Colegios de Enfermería de Aragón defienden la campaña 'Pregunta a tu enfermera' de las críticas de los médicos

Archivo - Enfermeras. Hospital Provincial De Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Los Colegios de Enfermería de Zaragoza, Huesca y Teruel han manifestado su "sorpresa" y "desacuerdo" por las críticas del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Aragón, que ha exigido al Gobierno autonómico que retire la campaña 'Pregunta a tu enfermera' al considerar que puede "invadir competencias médicas" y "vulnerar la seguridad del paciente".

En un comunicado, los Colegios de Enfermería aragoneses han señalado que esta campaña "no es una acción aislada ni de ámbito regional, sino una campaña institucional de carácter nacional impulsada por el Consejo General de Enfermería de España y avalada por instituciones públicas y, entre otras, el Gobierno de Aragón". A ello han sumado que se puso en marcha hace tres años y que, desde entonces, "se ha consolidado como una estrategia continuada de información sanitaria y de visibilización profesional".

Así, han recalcado que la campaña tiene un objetivo "claro y necesario": posicionar a las enfermeras como "un referente de salud y una fuente de información sanitaria fiable, frente a las búsquedas en internet, los consejos de allegados o de 'influencers' sin información sanitaria en temas de prevención, autocuidado, hábitos saludables, cuidado de la población pediátrica o automedicación".

Se trata, por tanto, de promover que los ciudadanos recurran a profesionales sanitarios con competencias reconocidas legalmente, en lugar de a fuentes no contrastadas o información errónea disponible en internet y redes sociales, y "en ningún caso" tiene como propósito sustituir la labor diagnóstica o terapéutica del resto de profesionales sanitarios ni asumir competencias ajenas.

Asimismo, han defendido que la enfermería es "una profesión esencial" y "con un papel determinante en la atención integral a las personas", desarrollando funciones propias reconocidos en los ordenamientos jurídicos español y europeo.

Entre estas competencias, han citado cuestiones abordadas en la campaña 'Pregunta a tu enfermera', como la educación para la salud, la promoción de hábitos saludables, el acompañamiento a familias o la realización de curas, así como la indicación de productos sanitarios y medicamentos dentro de sus competencias.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD O COMBATIR BULOS

Por ello, han considerado "especialmente llamativo" que los Colegios de Médicos cuestionen una iniciativa "cuyo único propósito es reforzar la educación en salud, combatir los bulos y acercar el conocimiento enfermero a la ciudadanía.

"Los enfermeros y enfermeras resuelven diariamente dudas relacionadas con cuidados, la adherencia a tratamientos, el control de síntomas o la prevención, contribuyendo de forma decisiva a la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario", han añadido.

A su juicio, "la seguridad del paciente se fortalece cuando cada profesional ejerce plenamente sus competencias", y parte del trabajo enfermero consiste en escuchar a la ciudadanía e indicarle a qué profesional sanitario acudir en función de sus necesidades.

Por último, los Colegios de Enfermería han hecho un llamamiento a la colaboración y respeto entre profesionales sanitarios porque "la unidad, cooperación y compromiso es clave para conseguir un objetivo compartido: ofrecer la mejor atención sanitaria posible basada en el conocimiento científico y en el trabajo profesional y de calidad de todos los integrantes del sistema sanitario"-

"Generar desconfianza en la población hacia el trabajo de otros profesionales es perjudicial para la población y el buen funcionamiento del sistema sanitario", han concluido.