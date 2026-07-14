La compraventa de viviendas en Aragón y desciende un 9,3% tras empeorar su evolución interanual en mayo

Archivo - Esquina de una vivienda en plano contrapicado - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Aragón en mayo empeora y desciende un 9,3% respecto al mismo mes del año anterior --frente a una bajada del 7,29% a nivel nacional--, hasta un total de 1.539 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 4,7% intermensual.

A pesar de la caída, las 1.539 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de mayo en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en mayo en Aragón, 1.408 se realizaron sobre viviendas libres y 131 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 265 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.274 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En mayo se realizaron un total de 2.639 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.539 compraventas, 534 fueron herencias, 40 donaciones y 7 permutas.

En total, durante mayo se transmitieron en Aragón 4.843 fincas urbanas a través de 2.816 compraventas, 936 herencias, 80 donaciones, 33 permutas y 978 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 3.224 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.176 herencias, 1.280 compraventas, 76 donaciones, 23 permutas y 669 operaciones de otro tipo.

La compraventa de viviendas subió un 2,64% en Extremadura y un 2,17% en Andalucía mientras que descendió en el resto de comunidades, con Cantabria (-28,63%), Murcia (-19,09%) y Baleares (-16,78%)., a la cabeza del retroceso.

DATOS NACIONALES

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...