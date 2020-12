La comunidad aragonesa tiene 23.438 propuestas de sanción en curso por inclumplir las medidas frente a la COVID.

El uso de la mascarilla es la causa fundamental del 72% de las denuncias interpuestas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

ZARAGOZA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los tres Servicios Provinciales de Sanidad de la comunidad aragonesa competentes en la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores han recibido 23.438 propuestas de sanción por infracciones relacionadas con el coronavirus: 17.241 en Zaragoza, 4.465 en Huesca y 1.732 en Teruel. De todas ellas, el 72 por ciento tiene el uso de la mascarilla como protagonista.

Las tres causas fundamentales de las propuestas de sanción interpuestas por el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde marzo son el uso mascarilla, obligatorio en todos los espacios públicos; el toque de queda, todavía vigente, que limita la movilidad en todo Aragón entre las 23.00 y las 6.00 horas, y los confinamientos perimetrales decretados a lo largo de los últimos meses.

Tal y como ha indicado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa, el Servicio Provincial de Zaragoza es el que más propuestas de sanción ha recibido por infringir alguna de las normas interpuestas para frenar la expansión del coronavirus.

En total ha admitido 17.241 propuestas, la mayoría de ellas --12.785--, por no hacer uso correcto de la mascarilla. Además, 973 personas han sido denunciadas por saltarse el toque de queda, entre las 23.00 y las 6.00 horas, cuando la movilidad está restringida en la Comunidad, salvo para casos excepcionales.

Otras 505 personas han incumplido con alguno de los confinamientos perimetrales decretados a lo largo de los últimos meses por el Ejecutivo aragonés; 614 han fumado sin mantener los dos metros de distancia y 56 por no cumplir con el aislamiento.

Además, se han levantado 980 actas por beber en lugares públicos o practicar botellón y 290 por reuniones de más de seis personas en peñas o asociaciones. Respecto a los aforos también se han interpuesto 410 denuncias por superarlos y 170 por no cumplir con el horario de cierre máximo en el caso de la hostelería.

En el caso de Teruel, se han notificado 1.732 sanciones: 920 por no usar mascarilla, 230 por no cumplir con el confinamiento perimetral, 259 por beber en la vía pública, 86 por fumar sin respetar la distancia de seguridad, 132 por reuniones de más de seis personas, la mayoría de ellas en peñas, 31 por no cumplir con el horario de cierre en hostelería, diez por saltarse el aislamiento, 22 por no mantener la distancia de seguridad adecuada, 36 por saltarse el toque de queda y doce por consumo en barra, entre otras.

Asimismo, el Servicio Provincial de Huesca recibe entre 30 y 40 denuncias diarias y, hasta el pasado 1 de diciembre, ha recepcionado 4.465 propuestas de sanción.

De nuevo, y al igual que sucede en las otras dos provincias, las propuestas de sanción por no hacer uso correcto de la mascarilla son las más multitudinarias y 3.196 personas han incumplido la norma de llevarla en lugares públicos.

El segundo incumplimiento más común es el de los confinamientos perimetrales, ya que 356 personas han sido sancionadas para saltarse alguno de ellos. Tras ellos, se sitúa el incumplimiento de la limitación para la movilidad en horario nocturno o toque de queda, con 330 sanciones.

Además, se han levantado 272 actas por hacer beber en la calle; cinco por no cumplir con el confinamiento o aislamiento domiciliario y 109 por fumar a menos de los dos metros permitidos. Del mismo modo, el servicio provincial oscense también ha recibido 22 sanciones por no superar el aforo máximo o incumplir con las distancias en el interior, 29 por superar el horario de cierre y 119 por reuniones de más de seis personas.

MULTAS POR SALTARSE LA CUARENTENA

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón emitía el 18 de septiembre una instrucción en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) para reducir la discrecionalidad en la aplicación del régimen sancionador en materia de salud pública, así como garantizar una mayor seguridad jurídica en la actuación de los órganos del Departamento de Sanidad para la calificación de las infracciones y la graduación de las sanciones a adoptar ante incumplimientos de los requerimientos y medidas impuestas por la autoridad sanitaria.

Según recoge la instrucción, infringir la obligación de utilizar la mascarilla se castiga con un mínimo de 300 euros y saltarse los aislamientos obligatorios para contagiados o sospechosos conlleva multas mínimas de 3.001 euros.

Si no se respeta el régimen de aforos, se considera infracción grave cuando se incumpla, además, el régimen de horarios de apertura o se constate el incumplimiento de utilizar mascarilla por parte de las personas presentes en el establecimiento o actividad de que se trate o los empleados del mismo. Esta sanción tiene una cuantía mínima de 3.001 euros.

Respecto al consumo de alcohol y otras bebidas en la vía pública y de tabaco y asimilados, la cuantía mínima es de 300 euros. Cuando la infracción se comete en grupos de diez o más personas o compartiendo recipientes de bebida, es de 600 euros.

La organización de eventos o actividades que comporten el incumplimiento de los requerimientos específicos y de las medidas especiales y cautelares impuestas por las autoridades sanitarias se consideran en todo caso como una infracción grave. Estas sanciones tienen una cuantía mínima de 6.000 euros