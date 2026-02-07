Congreso de Periodismo de Huesca pone el foco en el periodismo local, el cuidado de las redacciones y los retos globales

Imagen de la pasada edición del Congreso que se celebra en Huesca. - JAVIER BROTO

HUESCA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

A poco más de un mes para su celebración, el Congreso de Periodismo de Huesca encara la recta final de su XXVII edición con un programa que volverá a situar en el centro los grandes desafíos del periodismo actual.

La directora del Congreso, Livia Álvarez, subraya que se trata de "dos días muy intensos", en los que se abordarán cuestiones clave como el periodismo local y de proximidad, el cuidado de los profesionales en las redacciones, la desinformación, la innovación periodística y la relación entre lo local y lo global.

"El Congreso se gesta a lo largo de todo el año, aunque la recta final es trepidante", explica Álvarez, que destaca la complejidad organizativa de un evento por el que pasan más de 350 profesionales en solo dos jornadas.

Desde la dirección del Congreso señala que esta edición mantiene el equilibrio entre reflexión y práctica que lo ha convertido, desde hace décadas, en un espacio de referencia para distintas generaciones de periodistas.

SALUD DE LOS PROFESIONALES

Uno de los ejes centrales de esta edición será el periodismo local y de proximidad, una cuestión que, en un contexto globalizado, vuelve a adquirir un papel clave para la democracia.

"El periodismo no se escribe solo con grandes nombres de medios; también es la historia cotidiana, más anónima, de medios locales y periodistas que permanecen al pie del cañón con veracidad, fiabilidad y cercanía", señala la directora. Una labor que, añade, "se hace especialmente visible en situaciones de crisis, catástrofes o conflictos que afectan directamente a la ciudadanía".

Esa idea se refleja también en el cartel del Congreso de este año, obra del ilustrador Alberto Gamón, que sitúa a la ciudadanía alrededor de un transistor, símbolo de la necesidad de información fiable en momentos de incertidumbre.

"Cuando los acontecimientos nos sobrepasan, surge una necesidad imperiosa de información para calmarnos, actuar con responsabilidad y encontrar respuestas. El periodismo local consigue estrechar nuestros lazos en esos momentos", apunta Álvarez.

El cuidado de las redacciones y de los propios periodistas será otro de los grandes temas del programa. Desde la organización alertan de un momento "delicado y crucial" para la profesión, marcado por la precariedad laboral, la sobrecarga de trabajo y el desgaste emocional.

"Si seguimos así, se multiplicarán los problemas de salud entre los profesionales, desaparecerán medios y también el interés por dedicarse al periodismo", advierte la directora, que defiende ir más allá del diagnóstico y plantear fórmulas concretas para proteger a quienes ejercen la profesión y, con ello, garantizar la calidad informativa.

El Congreso abordará también el salto de lo local a lo global, con una mesa organizada en colaboración con el Parlamento Europeo, que analizará cómo los medios y periodistas pueden influir hoy en debates que trascienden fronteras.

"La línea entre lo local y lo global se ha diluido; ahora son vasos comunicantes", señala Álvarez, que pone en valor tanto el trabajo colaborativo entre medios como el impacto de testimonios individuales que, gracias a la tecnología, alcanzan dimensión global.

Por otro lado, la innovación periodística volverá a contar con un espacio propio en el programa, entendida como una revisión de rutinas, narrativas y del papel social del periodismo.

"Innovar no siempre es tecnología; a veces es decidir qué historia contamos y cómo", apunta la directora, recordando experiencias de medios que, desde estructuras innovadoras, han destapado investigaciones de gran impacto social.

La desinformación, con especial atención al ámbito de la salud, será otro de los ejes destacados de esta edición, en una mesa que se abrirá también al público general. Desde el Congreso subrayan el daño que pueden causar los bulos en un terreno especialmente sensible para el bienestar de la ciudadanía y el papel clave de los periodistas en su combate.

A estas líneas de debate se suma este año la creación del I Premio de Comunicación Rural, impulsado por la Diputación Provincial de Huesca, que se une al Premio Porquet, impulsado por el Gobierno de Aragón, y al Blasillo, por el Ayuntamiento de Huesca.

Un reconocimiento que, en palabras de Álvarez, pone en valor "un periodismo local y rural que implica una enorme entrega profesional y que, sin embargo, suele tener escasa visibilidad".

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Desde la organización animan a profesionales y estudiantes a participar en una cita que, según su directora, "merece la pena experimentar".

"La magia del Congreso está en las personas que reúne y en el clima que se genera. Quien lo prueba, suele repetir", concluye. Las inscripciones para participar ya están abiertas y cuentan con distintas modalidades y tarifas adaptadas a los perfiles profesionales y académicos.

La inscripción general tiene un coste de 150 euros; la inscripción bonificada para socios y socias de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) o de colegios profesionales es de 100 euros, previa acreditación; y las inscripciones bonificadas para personas en situación de desempleo y estudiantes universitarios de grado o postgrado (curso 2025-2026) tienen un coste de 50 euros.

Asimismo, los socios y socias de Periodistas de Aragón podrán inscribirse por 50 euros, sin necesidad de aportar documentación, mientras que los socios y socias con beca o en situación de desempleo, así como los estudiantes preasociados, podrán beneficiarse de una tarifa reducida de 40 euros, acreditando su situación.

Además, todas las personas que formalicen su inscripción antes del 25 de febrero podrán acogerse a un descuento del 20 %, independientemente de la modalidad elegida.

El Congreso de Periodismo de Huesca, cuyas inscripciones pueden realizarse a través de la página web oficial del evento, está organizado por la Asociación de Periodistas de Aragón y cuenta con el patrocinio del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Huesca, la Diputación Provincial de Huesca, Telefónica y Renfe.