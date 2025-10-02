Corrales (Podemos) pide la liberación de la flotilla y Sanz (IU) rechaza las "piruetas trumpistas"

Los diputados Andoni Corrales (Podemos) y Álvaro Sanz (IU). - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos en las Cortes de Aragón, Andoni Corrales, ha pedido la liberación de los detenidos de la flotilla que se dirigía a Gaza y el parlamentario de IU, Álvaro Sanz, ha rechazado las "piruetas trumpistas".

En la última sesión del Debate sobre el estado de la Comunidad, en las Cortes de Aragón, Andoni Corrales ha criticado al "Estado genocida de Israel" y ha exigido al Gobierno de España que no deje a los miembros de la flotilla "tirados en aguas internacionales", recalcando que han sido detenidos "ilegalmente".

Ha reclamado que el Parlamento condene "sin excusas el genocidio en Gaza", tras lo que ha rechazado las propuestas del presidente norteamericano, Donald Trump, y el "blanqueamiento" de las mismas por "el bipartidismo".

También ha defendido la educación pública, a la Universidad de Zaragoza, ha pedido "menos reconocimiento y más realidades" para los bomberos forestales y el personal de Infoar, declarar las zonas tensionadas de viviendas e impulsar la rehabilitación de pisos.

"PIRUETAS TRUMPISTAS"

Álvaro Sanz ha rechazado "las piruetas trumpistas" en torno a Gaza y ha condenado "el genocidio por parte del Estado sionista de Israel en Gaza, que no empezó el 7 de octubre, sino hace muchas décadas", reivindicando "la legitimidad del pueblo palestino" y reclamando "boicot, desinversión y sanciones" a Israel.

Ha defendido la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública, ha alertado de la feminización de la pobreza, no cerrar aulas en la educación pública, sí en la concertada y "transversalizar" todas las políticas con la perspectiva de la lucha contra el cambio climático.