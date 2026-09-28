Las Cortes de Aragón impulsan su transformación digital con nuevos proyectos de IA, ciberseguridad y formación. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón dan un nuevo impulso a su transformación digital con diferentes proyectos vinculados a la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la formación y la modernización de sus procesos internos.

La evolución tecnológica es ya una realidad que afecta a la forma de trabajar, de acceder a la información y de relacionarse con las instituciones. Por ello, las Cortes de Aragón consideran necesario avanzar en su digitalización para adaptarse a los nuevos tiempos, mejorar la eficiencia de la organización y reforzar el servicio público que presta la Cámara.

Esta transformación plantea también nuevos retos en materia de seguridad y exige una actualización permanente de los conocimientos. No hay transformación posible sin formación, por lo que las Cortes están impulsando diferentes iniciativas para que diputados y personal de la institución conozcan las nuevas herramientas y puedan utilizarlas de manera responsable y eficaz.

FORMACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Uno de los principales ámbitos de trabajo es la inteligencia artificial. Las Cortes de Aragón están desarrollando diferentes iniciativas de formación dirigidas al conjunto de la organización, con contenidos generales y, posteriormente, talleres adaptados a los distintos perfiles.

Entre ellas se encuentra 'Café con IA', que comenzará sus sesiones en octubre, y que permitirá acercar las posibilidades de esta tecnología al personal y a los diputados. Las sesiones se grabarán y sus contenidos se incorporarán progresivamente a un entorno interno de recursos formativos.

La formación estará acompañada de criterios de responsabilidad y buenas prácticas para favorecer un uso adecuado de la inteligencia artificial en el ámbito parlamentario.

UN PILOTO DE IA

Paralelamente, las Cortes de Aragón trabajan en un proyecto piloto de inteligencia artificial aplicado a la información parlamentaria.

El primer caso de uso se centra en un buscador inteligente sobre el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón y las iniciativas parlamentarias, que permitirá formular consultas en lenguaje natural y facilitará el acceso y comprensión de la información.

El proyecto se desarrolla conjuntamente entre los equipos especialistas y de las Cortes mediante un proceso de cocreación y validación progresiva. La gobernanza y seguridad de los datos constituyen elementos esenciales del trabajo.

SEGURIDAD Y MODERNIZACIÓN

La transformación digital se acompaña del refuerzo de la ciberseguridad. En este marco, se ha reactivado el Comité de Ciberseguridad, que realizará un seguimiento periódico de la seguridad de los sistemas, el marco normativo y las obligaciones vinculadas al Esquema Nacional de Seguridad.

Además, las Cortes de Aragón trabajan en diferentes proyectos de modernización, entre ellos la mejora de la gestión de expedientes, el archivo electrónico, el inventario tecnológico y la definición de nuevas prioridades tecnológicas.

Con estas iniciativas, las Cortes de Aragón avanza hacia una transformación digital entendida como un proceso continuo de innovación, seguridad y formación, orientado