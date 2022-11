Cuatripartito y Cs aprueban el techo de gasto de 2023, de 6.902 millones, hacia el "equilibrio presupuestario"

ZARAGOZA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cuatripartito del Gobierno de Aragón, PSOE, Podemos, PAR y CHA, junto con Cs, ha aprobado este jueves, en sesión plenaria extraordinaria de las Cortes autonómicas, el techo de gasto de 2023, que se eleva a 6.902 millones de euros y cuyo objetivo es impulsar "el equilibrio presupuestario", ha señalado el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, quien ha defendido la "prudencia" con que se ha elaborado la cifra. PP y VOX han votado en contra e IU se ha abstenido.

El titular de Hacienda ha explicado que "es el techo de gasto más alto de la historia" y que aumenta en 822 millones de euros respecto al de 2022, debido al aumento de los recursos de la financiación autonómica y de la llegada de los Fondos Next Generation.

El Gobierno de Aragón pretende, con los Presupuestos de 2023, "seguir generando crecimiento económico y empleo", así como realizar "un mejor reparto de la riqueza" e implementar una nueva política fiscal "que tenga criterios progresivos", también "garantizar las estrategias de futuro en todo el territorio" y promover un mejor posicionamiento de Aragón en España y la UE.

Pérez Anadón ha indicado que el déficit de 2023 alcanzará el 0,3 por ciento del PIB, lo que permitirá aumentar el endeudamiento en 131 millones de euros, a lo que se suman 6.032 millones de ingresos no financieros, de los que 4.429 millones corresponden al sistema de financiación autonómica, con 863 millones más que en 2022, un 25 por ciento más.

Con una posición fiscal "prudente", los ingresos por tributos propios y cedidos se elevan a 585 millones, 111 millones más que este año, ha apuntado el consejero, quien ha dejado claro que no se contempla una recaudación "extraordinaria" por la inflación. Los fondos provenientes de los acuerdos de las Conferencias Sectoriales, Feder, Fondo Social Europeo y PAC, suman 807 millones de euros, un 9 por ciento más que este año y los fondos estatales para la dependencia se situarán en 81 millones, 13 más que en 2022, un 20 por ciento más.

El Gobierno de Aragón ingresará 130 millones por tasas y otros ingresos, un 5,8 por ciento más que en 2022. Los Fondos Next Generation aportarán 503 millones, 62 de los React EU y 441 de los MRR, a lo que se suman los ajustes de contabilidad nacional, que ascienden a 235 millones.

El consejero se ha quejado que "algún partido de la oposición" habla del aumento del techo de gasto "como si fuera un premio de la lotería para gastarlo en caprichos" y abandera unas cuentas "dignas del Gran Capitán", manifestando que los servicios públicos son "cada día más exigentes".

Ha recordado que el Presupuesto de 2023 se acompasará con una reforma fiscal progresiva y ha prometido que los Presupuestos se aprobarán "en tiempo y forma" para "atender el escudo social, reequilibrar el territorio" y conseguir que la comunidad sea "próspera, atractiva y con gran futuro".

GRUPOS

El diputado del PSOE Óscar Galeano ha dicho que los Presupuestos de 2023 serán "muy positivos para Aragón y sus ciudadanos, también para las Administraciones públicas, sin olvidarnos del tercer sector", destacando "el aval que supone haber ejecutado tres Presupuestos en tiempo y forma estos últimos tres ejercicios".

En representación del PP, Carmen Susín ha opinado que "las previsiones vuelven a ser irreales" y ha advertido a Pérez Anadón: "No vamos a ser cómplices de sus promesas incumplidas y mucho menos de sus fracasos", criticando "la esterilidad e inutilidad de sus anuncios".

El diputado de Cs José Luis Saz ha avisado de que si las Conferencias Sectoriales siguen como en los últimos años "no van a llegar los fondos o van a llegar tan avanzado el ejercicio que no se van a poder cumplir o ejecutar", añadiendo: "Ya veremos si los Presupuestos son sociales o no son sociales".

Desde Podemos, Marta de Santos ha afirmado que el techo de gasto es expansivo y mejora "una vez más", aseverando: "Las reglas de juego no nos gustan" porque "responden a esas reformas que impuso la derecha o el bipartidismo", tras lo que ha considerado que hay dos modelos: "Asfixiar o acompañar".

Para la diputada de CHA Carmen Martínez, a los efectos socioeconómicos de la COVID-19, la crisis de suministros y la inflación se suman ahora "los nefastos efectos de la guerra de Ucrania". Ha coincidido con Pérez Anadón en los objetivos de los Presupuestos y ha dado por buenas las previsiones macroeconómicas, que "han sido avaladas". Ha defendido las "políticas expansivas".

La parlamentaria de VOX Marta Fernández ha criticado "la incapacidad manifiesta" del Gobierno de Aragón para ejecutar los Presupuestos en tiempo y forma, apuntando que este año solo se ha ejecutado el 22 por ciento del presupuesto de inversiones. Ha considerado que las previsiones de ingresos no financieros "no son realistas". Ha pronosticado la caída del consumo y la inversión, también la reducción de la riqueza, frente a lo que ha propuesta reducir los impuestos y los gastos, así como el gasto "improductivo e ineficiente" de la Administración.

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha destacado el trabajo realizado por el consejero y la Dirección General de Presupuestos, tras lo que ha expresado que el Presupuesto de 2023 será "expansivo y prudente" para que Aragón "siga siendo una tierra de progreso no solo en España, sino en Europa y el mundo".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha propuesto hablar del "suelo de ingresos" antes que del techo de gasto y ha criticado "la lógica de la austeridad" de los "postulados liberales y los intereses de quienes no se presentan a las elecciones". IU se ha abstenido.