El delegado del Gobierno relaciona la agresión machista con la "invisibilización" de los puntos violeta

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha relacionado el apuñalamiento de una mujer este sábado en el distrito de las Delicias en Zaragoza con la transformación de los puntos violeta en espacios seguros llevada a cabo por el Ayuntamiento de Natalia Chueca.

"No tiene ningún sentido tratar de invisibilizar este tipo de violencia, que desaparezcan los espacios violeta, esas zonas que ya se identifican como lugares donde la mujer puede pedir auxilio, o puede refugiarse, o puede pedir asesoramiento", ha criticado Beltrán, que ha defendido la necesidad de que la violencia contra la mujer, ejercida por parejas o exparejas, tenga "su singularidad, su tratamiento, su manera de abordarlo, su personal especializado".

El representante del Gobierno de España en Aragón ha reconocido que la agresión machista de este pasado sábado, en la que un hombre, expareja de la víctima, la acuchilló presuntamente en la calle Portugal del las Delicias, ocurrió fuera de un "entorno festivo", pero ha querido poner en el énfasis en la prevención de la violencia de género, un fenómeno "absolutamente singular" que acontece "prácticamente todos los días, en Aragón y en el resto de las comunidades autónomas".

Por ello ha lamentado "muchísimo" que los puntos violeta "se hayan invisibilizado" durante las fiestas del Pilar en Zaragoza. Unos puntos de los que ha destacado que en la sociedad "están ganándose un espacio" con la adhesión de muchas administraciones e instituciones, la propia Administración General del Estado o las farmacias.

"Todo el mundo ya caracteriza el punto violeta como el lugar donde la mujer puede sentirse protegida y puede ser auxiliada", ha defendido como crítica hacia los espacios seguros ideados por el Ayuntamiento zaragozano, con los que, a su juicio, se trata de "invisibilizar" esta realidad.

"Para cualquier otro tipo de delincuencia un ciudadano puede recibir el auxilio en la Policía Nacional o la Local. Allí se pueden atender violencias derivadas por peleas, por delitos de homofobia, por problemas de consumo de estupefacientes, por cualquier otro tipo de problemas", ha sostenido.