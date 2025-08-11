Detectadas 46 acampadas ilegales el último fin de semana en el entorno del Ibón de Anayet, en el Pirineo oscense

SALLENT DE GÁLLEGO (HUESCA), 11 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, Grupos de Rescates e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Panticosa y Agentes para la Protección de la Naturaleza (APNs) del Gobierno de Aragón, han realizado este fin de semana un operativo conjunto con motivo de las acampadas ilegales existentes en el entorno del Ibón de Anayet, en el término municipal oscense de Sallent de Gállego, donde han encontrado hasta 46 tiendas de campaña.

El operativo trataba de controlar las acampadas sin haber comunicado su presencia al órgano competente ni al 112 y que estaban situadas a menos de cien metros de la franja de seguridad del ibón, ha informado el Instituto Armado.

La operación se ha llevado a cabo tras constatar en las últimas semanas un incremento notable de las personas que pernoctan en el entorno del ibón, impulsado por la difusión en redes sociales y en págians web de empresas que, de forma irregular, ofrecían estancias por acampar, sin contar con la preceptiva autorización administrativa.

El Ibón de Anayet y su entorno forman parte de un espacio natural protegido, donde la acampada únicamente está permitida bajo determinadas condiciones y con autorización expresa, con el objetivo de preservar el ecosistema y evitar daños a la flora, faun y paisajes de alto valor ambiental.

La intervención conjunta se ha saldado con la interposición de 86 propuestas de sanción, por lo que la Guardia Civil ha recordado que el respeto a la normativa sobre acampadas es fundamental para garantizar al conservación del patrimonio natural y de las personas.

Por tanto, han instado a quienes visten estos espacios a informarse previamente de la normativa vigente y a actuar con responsabilidad.