Detenidas siete personas en Zaragoza, en el marco de la Operación Mangosta contra los robos con fuerza

ZARAGOZA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas en Zaragoza en apenas 24 horas dentro del dispositivo especial 'Operación Mangosta', desarrollado para prevenir y perseguir robos con fuerza en establecimientos y delitos patrimoniales en distintos barrios de la ciudad. Las actuaciones permitieron detener a seis personas relacionadas con tres hechos diferentes y a una séptima gracias a la colaboración ciudadana.

La primera intervención ha tenido lugar sobre las 19.20 horas del 18 de mayo, cuando agentes de Seguridad Ciudadana identificaron en la calle Sangenis a un hombre que coincidía con el perfil de un reincidente en robos con fuerza. Durante la identificación y gestiones realizadas por los agentes, comprobaron que este individuo habría fracturado la cristalera y sustraído la caja registradora de una peluquería en el Paseo de Calanda unos días antes, por lo que procedieron a su detención como presunto responsable de un robo con fuerza en establecimiento.

Horas después, sobre las 07.00 horas del 19 de mayo, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, acudieron a un aviso por robo en un autoservicio de frutas y verduras ubicado en Avenida de Madrid, donde localizaron el escaparate roto y detuvieron a cuatro personas poco después de los hechos gracias a la descripción facilitada por un testigo y a la rápida respuesta policial. Dos de los detenidos presentaban lesiones compatibles con fractura de cristal y entre sus pertenencias portaban productos sustraídos del establecimiento.

La tercera actuación se produjo a las 23.50 horas del 19 de mayo, cuando agentes del Grupo Operativo de Respuesta, sorprendieron in fraganti a un hombre en el interior de una farmacia situada en Don Pedro de Luna, oculto tras un expositor y portando dinero en efectivo presuntamente sustraído del establecimiento. Los policías observaron además daños en puertas y caja registradora.

Por último, sobre las 04.00 horas del 20 de mayo, agentes, también de Seguridad Ciudadana, detectaron un vehículo con una ventanilla fracturada en calle Alcañiz. En el interior localizaron a un hombre y junto al turismo se halló una arqueta presuntamente utilizada para romper el cristal. Procedieron a la detención de esta persona como como presunto responsable de un robo con fuerza en interior de vehículo.

La Policía Nacional mantiene activo este dispositivo preventivo con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y combatir de forma específica los delitos patrimoniales en Zaragoza.