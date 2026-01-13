Detenidas tres personas por el robo de mil metros de cable telefónico de cobre en Castillazuelo (Huesca). - GUARDIA CIVIL

HUESCA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil, en el marco de la denominada 'Operación Chacopper', han detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito de pertenencia a grupo criminal y otro de robo con fuerza de mil metros de cableado telefónico de cobre, ocurridos en el término municipal de Castillazuelo.

El día 21 de diciembre de 2025, el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Barbastro inició las investigaciones tras una denuncia por la sustracción, días antes, de mil metros de cableado telefónico de cobre, que discurre paralelo a la carretera A-1232 del término municipal de Castillazuelo, habiendo dejado sin servicio telefónico a varias poblaciones cercanas, lo que afectó especialmente a personas de edad avanzada que dependen del teléfono para sus gestiones administrativas y necesidades cotidianas.

El valor de lo sustraído y de los daños ocasionados ascienden a mil euros, según han apuntado desde el Instituto Armado.

Durante la investigación, los agentes determinaron la existencia de un grupo criminal organizado que, de manera reiterada, en varios días y mismo 'modus operandi', sustraía tramos de cable de cobre, aprovechando el horario nocturno y zonas de difícil acceso. Asimismo, se pudo acreditar que utilizaban un vehículo a nombre de una empresa para dificultar la labor policial y así desplazarse a los lugares de los robos.

DETENCIÓN EL 8 DE ENERO

El arresto de las tres personas, dos hombres y una mujer entre 30 y 50 años, todos vecinos de la comarca del Cinca Medio, se produjo el 8 de enero y el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Barbastro instruyó las diligencias, que fueron remitidas al Tribunal de Instancia número 1 de Barbastro.

Los detenidos han quedado en libertad con cargos, con la obligación de personarse cuando la Autoridad Judicial lo estime conveniente.