Detenido un camionero por atropellar mortalmente a otro en la huida tras robarle el gasoil de su camión

Archivo - Un vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALFAJARÍN (ZARAGOZA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un camionero en Alfajarín (Zaragoza) como presunto autor de un delito de homicidio. Se le acusa de haber atropellado mortalmente a otro transportista al que estaba robando el combustible de su camión.

Los hechos ocurrieron este pasado domingo a las 4.20 horas en el área de servicio Área 117 Alfajarín, situada junto al Hotel Rausán. Según fuentes de la Benemérita, la víctima se encontraba a esa hora descansando en su cabina cuando se percató de que una persona estaba robándole el gasoil de su camión.

Tras bajar a recriminarle la acción, ambos iniciaron un forcejeo del que el sospechoso logró zafarse y subir al vehículo con el que emprendió una huida en la que se llevó por delante al otro camionero.

El aviso lo dio una trabajadora de la gasolinera y la Guardia Civil logró detener al presunto autor del atropello mortal pocas horas después. Se encuentra en dependencias del Instituto Armado y en las próximas horas pasará a disposición judicial.