Detenido tras causar daños por 5.800 euros para robar sólo 87 en un lavadero de coches de Cuarte (Zaragoza)

1069890.1.260.149.20260317130436 Captura del vídeo de uno de los robos en un lavadero de coches de Cuarte de Huerva (Zaragoza). - GUARDIA CIVIL

CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Cadrete (Zaragoza) por robar, este fin de semana, la recaudación de un lavadero de coches ubicado en una estación de servicio de la localidad vecina de Cuarte de Huerva.

El detenido forzó las máquinas con un destornillador para sustraer una recaudación de sólo 87 euros, si bien los daños ocasionados ascienden a 5.800 euros.

El detenido es un hombre de 35 años, nacionalidad española y antecedentes policiales, a los que se suma ahora la imputación por dos delitos de robo con fuerza en las cosas y otros dos contra la seguridad vial, ya que se trasladó a cometer los robos conduciendo el vehículo de un familiar, pese a no tener carné de conducir.