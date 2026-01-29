Detenido un hombre en Zaragoza por 23 robos en coches en apenas un mes

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de 23 delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos y otro de estafa, cometidos en diversos barrios de Zaragoza entre diciembre de 2026 y enero de 2026.

La investigación se inició tras tener conocimiento de la interposición de una serie de denuncias en un corto periodo de tiempo por robos en el interior de vehículos en distintas zonas de Zaragoza, ha informado la Policía.

El presunto autor actuaba siempre con un patrón similar: fracturaba las ventanillas de los vehículos estacionados en la vía pública, principalmente durante la noche, y sustraía diversos efectos del interior, entre ellos: balizas V16, herramientas profesionales --taladros, radiales, niveles láser--, dispositivos electrónicos y tarjetas bancarias.

En uno de los casos, este individuo utilizó una tarjeta de crédito sustraída para realizar compras en diversos establecimientos de la zona, lo que dio lugar al delito de estafa.

Los agentes tras realizar diferentes gestiones policiales, lograron identificar al presunto autor, que ya había sido detenido el pasado 18 de enero al ser sorprendido 'in fraganti' cometiendo robos en dos vehículos estacionados en la calle Santa Lucía.

En ese momento, se le intervinieron diversos efectos procedentes de los robos, entre los que había un reproductor DVD, dos balizas V16, un navegador GPS, algunos de los cuales se han devuelto a sus legítimos propietarios, mientras que otros han quedado a disposición judicial el resto a la espera de ser averiguar su procedencia.

El pasado lunes, los investigadores lograron localizar y detener al sospechoso, que pasó a disposición del juzgado de instrucción de guardia, que decretó su puesta en libertad con cargos.

La investigación continúa abierta para determinar si pudiera estar relacionado con otros hechos similares ocurridos en la ciudad.