La DGT prevé 390.000 desplazamientos de vehículos por las carreteras aragonesas durante la Operación '15 de Agosto'

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ZARAGOZA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé unos 390.000 desplazamientos de vehículos por las carreteras aragonesas durante la Operación de Tráfico '15 de Agosto 2026', que comenzará a las 15.00 horas de este viernes y se prolongará hasta las 24.00 horas de este domingo, han informado en una nota de prensa.

Los horarios de mayor intensidad de tráfico serán, este viernes, 14 de agosto, de 16.00 a 21.00 horas; este sábado, día 15, de 10.00 a 14.00 horas; y este domingo, 16 de agosto, de 18.00 a 21.00 horas.

Con el fin de facilitar la circulación por las carreteras durante la Operación Especial, de las obras que actualmente se realizan en la red viaria española, serán paralizadas todas aquellas que afecten a la plataforma de circulación y la zona de influencia de la carretera desde las 13.00 horas de este viernes hasta las 24.00 horas de este domingo.

La DGT ha indicado que se trata de desplazamientos de salida o retorno por el cambio de quincena del mes de vacaciones de agosto, también son desplazamientos a poblaciones donde se celebran fiestas populares, a la playa o la montaña. Se recomienda a los conductores extremar las medidas de seguridad vial necesarias.

La Guardia Civil de Tráfico intensificará las medidas preventivas de control de velocidad, alcoholemia y drogas por parte de las Fuerzas de Vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

La Dirección General de Tráfico pondrá en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia para dar cobertura al gran número de desplazamientos que se producirán durante estos días, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos --agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de Helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera--, con vistas a facilitar la movilidad y fluidez en las carreteras en que se prevén desplazamientos importantes de vehículos y velando por su seguridad vial.