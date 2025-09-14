El director general de Presupuestos informa en las Cortes a petición de Vox sobre el techo de gasto para 2026

Archivo - El director general de Presupuestos del Gobierno de Aragón, Ignacio Barquero. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública recibe este lunes, a partir de las 10.00 horas, la comparecencia del director general de Presupuestos, Ignacio Barquero Solanes, a petición de Vox, para informar sobre el techo gasto para el ejercicio 2026.

A continuación, los miembros del órgano sectorial debatirán y votarán una iniciativa del PSOE sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las tres provincias aragonesas, y del PP sobre orografía y despoblación en la financiación autonómica para Aragón.

Además, tendrá lugar la comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Jesús Royo, para detallar el Informe de fiscalización de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de Calatayud, ejercicios 2021 y 2022, y se procederá al Informe de Ponencia especial sobre análisis de la evolución de los recursos del sistema de financiación 2018-2022.