El presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma, y la cabeza de lista del PP al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar, ha alertado este jueves del aumento de la inseguridad en la provincia de Zaragoza, Aragón y en el conjunto de España, y el presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma, ha urgido al Ministerio del Interior a completar la plantilla de guardias civiles en el territorio.

En rueda de prensa, Dívar ha señalado que "la sensación de inseguridad no es subjetiva, como se ha empeñado en decir el ministro del Interior --Fernando Grande-Marlaska-- cada vez que le hemos preguntado", sino que "es una realidad que se vive en los pueblos y ciudades".

La candidata ha atribuido la inseguridad a la acción del Gobierno de Sánchez, por "levantar un muro entre españoles y priorizar el insulto y la polarización, un problema que se ha trasladado absolutamente a todo".

Dívar ha mencionado las agresiones de radicales al candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, durante esta campaña electoral, y también, en Aragón, "el desprecio y la intolerancia democrática de algunos responsables del PSOE, como el caso de un concejal del Ayuntamiento de Huesca", Roberto Cacho, que días atrás quemó en redes sociales una papeleta del PP.

Ha dicho que el candidato del PSOE Zaragoza al Congreso, Fernando Beltrán, exdelegado del Gobierno en Aragón, "tiene el dudoso honor de haber dejado a Aragón como la comunidad autónoma en la que más ha aumentado la criminalidad", según los datos oficiales del Ministerio del Interior. "Esta situación no puede seguir así", ha añadido la candidata del PP.

Junto con Ramón Celma, la candidata ha visitado varios municipios de la provincia de Zaragoza donde se han cerrado cuarteles de la Benemérita "y donde la gente denuncia que tienen miedo y que no tienen esa sensación de seguridad que les da el saber que cuando tienen algún problema tienen a quién llamar".

"Nosotros también vamos a acabar con esto a partir del 29 de noviembre", este domingo, fecha de celebración de las elecciones generales, ha prometido Dívar, quien ha apostado por "volver a apoyar como se merecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en nuestro país".

Policías y guardias civiles "también han sufrido el desprecio de este Gobierno, han sido atacados, a veces, desde la mesa del Consejo de Ministros con nombres y apellidos por cumplir con su trabajo, que es investigar los delitos, aunque sean de corrupción, aunque sean cometidos por personas del PSOE o por familiares de Pedro Sánchez", ha expuesto la candidata del PP.

"Hemos visto a personas hablar y difundir bulos sobre bombas lapa por parte de guardias civiles y, por cierto, esto lo hizo personalmente Pilar Alegría y todavía no ha pedido perdón por aquellos hechos".

Rocío Dívar ha asegurado que el Gobierno de España del PP dotará de medios humanos y materiales "suficientes para cumplir su labor" a las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas. "Vamos a reforzar su autoridad porque lo merecen", ha garantizado.

EQUIPARACIÓN SALARIAL

También ha trasladado que el PP impulsará la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas, "que les ha negado este Gobierno", y también el reconocimiento como profesión de riesgo, "una reivindicación histórica que haremos realidad en el próximo Gobierno".

Además, el PP luchará contra la multirreincidencia porque "delinquir una y otra vez no puede ser un 'modus vivendi", aunque "en algunos sitios de España hemos visto que, desgraciadamente, ha sido así".

El PP, si gobierna, penalizará ocultar el rostro por parte de quienes cometan actos violentos y también que las bandas utilicen a menores de edad para delinquir. También ampliarán la pena de prisión permanente revisable a quien cometa delitos graves, fundamentalmente delitos de sangre y contra la libertad sexual, especialmente a quienes después de cometer estos delitos hagan desaparecer los cuerpos, "aumentando el dolor de las víctimas", ha recalcado Dívar.

"Vandalizar el espacio público va a dejar de salir gratis y delinquir, especialmente en los casos de multirreincidencia, también", ha zanjado Dívar.

PLANTILLA DE GUARDIAS CIVILES

Ramón Celma ha expresado que "igual que la vivienda no era un problema prioritario para los españoles cuando llegó Sánchez al Gobierno y hoy sí que lo es, la seguridad también hoy, después de ocho años de gobierno de Sánchez, es un problema para los españoles".

"Esto es una desgracia, especialmente para la gente de nuestros pueblos", ha considerado Ramón Celma, apuntando que de los 293 municipios de la provincia de Zaragoza, la mitad tiene menos de 500 habitantes.

"Se ha disparado la demanda de cámaras de videovigilancia en nuestros pueblos, algo que hace una década era absolutamente inaudito", ha continuado Ramón Celma, para quien el problema de la inseguridad es consecuencia de las medidas que ha aplicado el Gobierno de España de Pedro Sánchez.

El presidente provincial del PP de Zaragoza ha alertado de que de la plantilla de 1.601 plazas de guardia civil solo están cubiertas 1.383, de manera que hay 218 vacantes, según los datos oficiales, aseverando que la inseguridad no es una sensación, sino "una realidad", mencionando los casos de localidades como Ejea de los Caballeros o Caspe.

A su juicio, "ha habido una falta de voluntad real por parte del Gobierno de Sánchez de evitar estos problemas", quien ha criticado el cierre de los cuarteles de la Guardia Civil de Quinto y La Muela.

"No les menciono todos los rumores que hay en el territorio sobre la posibilidad de cierre de cuarteles, de lo que llama el Gobierno de España concentración de medios, porque los rumores son extensos e inquietantes".

El presidente del PP Zaragoza ha puesto de manifiesto lo siguiente: "Yo estoy en contacto directo día a día, todas las horas de mi día, con alcaldes y con gente del mundo rural y una de sus principales preocupaciones es la falta de seguridad en sus municipios".