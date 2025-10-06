Dos detenidos en La Almolda por robar cable de cobre de la línea del AVE Madrid-Barcelona

Cableado de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona que fue robado en la localidad zaragozana de La Almolda y que ha sido incautado por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

LA ALMOLDA (ZARAGOZA), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras del robo de cableado de cobre de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona cometido entre los días 1 y 14 del pasado mes de agosto en la localidad zaragozana de La Almolda.

Se trata de dos varones de 50 y 37 años, españoles y residentes en la provincia de Zaragoza, que han sido detenidos por un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas al sustraer 500 metros de cableado cuyo valor asciende a 3.500 euros, mientras que los daños causados alcanzan casi los 28.000 euros.

La detención se ha llevado a cabo tras la investigación abierta por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza.

Durante la investigación de este hecho y, ante la sospecha de que el material sustraído hubiese sido vendido a algún centro de reciclaje de metales, los especialistas de Policía Judicial realizaron inspecciones en varios establecimientos dedicados a esta actividad y localizaron, en uno de ellos ubicado en el término municipal de Zaragoza, la venta de material que podría corresponderse con el sustraído.

UN BOTÍN DE MÁS DE 600 EUROS

En el transcurso de la citada inspección se pudo verificar que pocos días después de cometerse el robo del cableado de la línea férrea, se había realizado la venta de varias secciones similares a este material en dicho centro de gestión de residuos. Una venta que fue realizada por dos personas y por la que obtuvieron un importe de más de 600 euros.

Una vez localizado el material la Guardia Civil se puso en contacto con personal de la empresa de la red ferroviaria perjudicada, quienes se personaron en las instalaciones comprobándose que el material localizado se correspondía, sin ningún género de dudas con el sustraído.

Tras las pesquisas realizadas por los investigadores, entre los días 29 de septiembre y el día 1 de octubre, se localizó y detuvo a las dos personas que efectuaron la venta del citado material, al igual que se obtuvieron indicios que evidenciaban su presunta autoría en la sustracción del cable en el mes de agosto.

Se da la circunstancia de que al varón de 50 años arrestado le constaba una requisitoria en vigor de búsqueda y detención, dimanante de un Juzgado de Burgos, por hechos relacionados contra el patrimonio.