Dos detenidos en Huesca por una agresión con arma blanca en las inmediaciones de un local de ocio nocturno

Hacha y cuchillo intervenidos a los dos sospechos de la agresión de esta pasada madrugada en la calle Padre Huesca de la capital altoaragonesa. - POLICÍA LOCAL DE HUESCA

HUESCA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Huesca, en colaboración con la Policía Nacional, ha detenido esta pasada madrugada a dos personas como presuntas autoras de una agresión con arma blanca en la calle Padre Huesca a un joven que, tras ser trasladado al Hospital San Jorge, ya ha sido dado de alta.

La rápida actuación de los agentes ha permitido apresar a los dos sospechosos, que se habían ocultado en el cuarto trastero del domicilio de uno de ellos, donde se les ha intervenido un hacha y un cuchillo de cocina con los que presuntamente agredieron a su víctima..

Los agentes fueron alertados a las 6.11 horas por la sala 092, que recibió aviso de que un joven había resultado herido tras una agresión en las inmediaciones de un local de ocio del centro de la ciudad.

Al llegar al lugar, los efectivos de la Policía Local encontraron un numeroso grupo de personas y recabaron información de varios testigos, que señalaron la posible huida de los agresores hacia un edificio próximo.

Tras asegurar la zona y solicitar apoyo de la Policía Nacional, las patrullas accedieron al inmueble tras ser autorizado el acceso por los titulares, y realizaron un registro preventivo para garantizar la seguridad de los vecinos.

Durante la intervención, los agentes localizaron en el trastero del domicilio de uno de los implicados a dos personas que coincidían con la descripción facilitada por los testigos, por lo que procedieron a su detención.

Asimismo, se recuperaron los objetos utilizados en la agresión, un hacha de unos 30 centímetros de mango y 12 de hoja, y un cuchillo de cocina.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca agradece la profesionalidad y eficacia de la Policía Local, y reitera su reconocimiento al trabajo constante de los cuerpos de seguridad en favor de la seguridad ciudadana y la convivencia en la ciudad.