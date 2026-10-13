Feijóo (PP) afirma en Huesca que "España no tiene que aguantar a Sánchez siempre"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un acto junto al presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, y el presidente del PP de Huesca, Isaac Claver. - Verónica Lacasa - Europa Press

HUESCA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este martes, en un mítin en Huesca, al presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de que no le va a pasar "ni una" y ha aseverado que "España no tiene que aguantar a Sánchez siempre".

Ha ofrecido un mitin en la ciudad de Huesca, precedido del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y del presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver. Feijóo ha señalado que España es un país que "lleva mucho tiempo esperando un cambio".

Feijóo ha apostado por un cambio para España, tras lo que ha elaborado "la lista" del PSOE: "Ábalos, Santos Cerdán, Zapatero, Koldo, las chistorras, el oro, las joyas, las mordidas, Plus Ultra, el parador de Teruel, los pisos, las prostitutas pagadas con dinero público y Adamuz, la cátedra, las artes escénicas de Badajoz, el clan de Los Rochos, el fiscal general, Delcy el apagón, Marruecos y Ceuta".

"La lista no termina", ha continuado Feijóo, quien ha preguntado "dónde está el oro de Maduro" y también sobre "la caja fuerte de Zapatero", "cuántas hay", añadiendo que "España no tiene por qué tolerar esto, tiene que cambiarlo y lo vamos a cambiar: Que nadie lo dude".

También ha dicho que "van a pagar por todo lo que han hecho, lo justo es pagar por lo que has hecho". "No les dejemos que hagan ni una más", ha reclamado Feijóo, dando por seguro que "todo se va a saber" porque "esto no hay quien lo aguante".

Ha garantizado que preguntará hasta que obtenga una respuesta sobre "quién dio la orden en el PSOE para deshacerse de la jueza que investigaba al hermano de Sánchez".

CAMBIO EN ESPAÑA

El presidente del PP ha asegurado que su partido lo va a dar todo, cada día para que el 29N, día de celebración de las próximas elecciones generales, el cambio sea una realidad en España y se limpie todo lo que ha manchado este Gobierno.

"Lo que está ocurriendo con este Gobierno es que vivimos un mundo al revés; todo es al revés, el interés del presidente por encima del interés de España, la mentira por encima de la verdad".

También ha aludido al problema de la vivienda, indicando que "dicen los que han creado el problema que tienen la solución: El corrupto dando lecciones de honrado; el investigado persiguiendo al juez; el que no da un palo al agua viviendo del que se esfuerza, y una huelga contra la oposición. Pues se acabó".

Además, Feijóo ha prometido que liderará "una reconstrucción nacional poniendo las cosas en su sitio: el interés general, como guía; la verdad, como obligación; y la ley, para todos". "El corrupto, a la cárcel y el PSOE y sus socios, fuera del Gobierno", ha añadido.

También defenderá la cultura del esfuerzo y el sacrificio porque "el que ha nacido en un pueblo de Galicia, de Andalucía, no tiene más patrimonio que su esfuerzo y el sacrificio", señalando que "solo a un Gobierno de aprovechados como este puede molestarle el esfuerzo", frente a lo que ha aseverado que "España es una nación de gente esforzada".

Ha abogado por "un país en el que merezca la pena trabajar, con un gobierno que no robe, garantice la seguridad en las calles y en las fronteras, con unos servicios públicos que funcionen y un Estado que no abandone a los españoles".

"Los españoles merecen un Gobierno que respete su trabajo, su sacrificio y su esfuerzo, que su esfuerzo sea también la esperanza", pero los socialistas "quieren un país anestesiado, un país dependiente, que viva de su permiso y de sus favores y que encima les demos las gracias", ante lo que ha defendido "un país solidario, pero también justo" porque "España es un país adulto y yo le hablo como un adulto", añadiendo que "nada es gratis, lo que el PSOE llama gratis lo pagas tú y además lo pagarán tus hijos con las hipotecas que dejan; que no engañen a la gente".

"¿Estamos de acuerdo con que un señor que no tiene arte ni parte, que no forma parte ni siquiera del Gobierno de la Generalitat de Cataluña pueda reunirse con el presidente en el Palacio de La Moncloa y decidir cómo se va a financiar el Pirineo? ¿De verdad hemos visto un esperpento como este alguna vez? ¿De verdad que el dinero de todos lo va a decidir el señor Junqueras y Sánchez? Es un insulto a la inteligencia de la gente".

Ha subrayado que con las pensiones "ni media broma" y ha destacado que quedarán aseguradas en su gobierno a los mayores de acuerdo con el IPC y garantizará a los jóvenes un sistema público y viable".

VISITA A CEUTA

En su intervención, Núñez Feijóo ha ensalzado el papel del Rey, Felipe VI, y ha aseverado que España tiene un Rey "a la altura de la gran nación que somos", destacando que si él fuera jefe del Ejecutivo central le habría acompañado hoy a Ceuta y Melilla y no le habría dejado solo en Ceuta.

"Lo digo porque lo creo. Si fuera presidente del Gobierno lo diría desde Ceuta porque yo no le hubiera dejado solo en esta visita histórica e imprescindible para garantizar la integridad territorial de nuestro país. España también tendrá un Gobierno a su altura", ha prometido, exigiendo "un Gobierno que dé la cara"

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

"Aragón no es una tierra de segunda y la financiación de los servicios públicos de los aragoneses no la van a decidir Sánchez y Junqueras", ha continuado Alberto Núñez Feijóo, quien se ha dirigido al auditorio para decir: "Tenéis mi palabra de que Aragón tendrá un modelo de financiación justo y la despoblación tendrá una valoración especial en él".

"España tendrá una financiación autonómica para mejorar la vida de los ciudadanos", ha continuado, tras lo que ha manifestado: "Si la gente me da su confianza, yo sí impulsaré el Plan Pirineos desde el Gobierno".

Feijóo ha elogiado a Jorge Azcón, que "siempre da la cara" y "la ha dado siempre, cuando estuvo en la oposición, cuando fue alcalde de Zaragoza, cuando fue presidente en su primera legislatura". "Dijo, yo tengo que aprobar el presupuesto anual, si no apruebo el presupuesto convoco elecciones; no le votaron el presupuesto, no pudo aprobarlo y convocó elecciones, y hoy sigue aquí dando la cara: Esos son los políticos de los que te puedes fiar, los buenos".

El presidente del PP quiere "un Gobierno que dé la cara siempre", también "cuando las cosas vayan mal", un Gobierno "que diga la verdad, aunque me critiquen, un Gobierno para todos, también para los que no me voten".