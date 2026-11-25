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ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Aragón desciende un 5,6% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior --frente a una subida del 2,28% a nivel nacional-- empeorando su evolución interanual, hasta un total de 1.152 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 32%.

En Aragón se prestaron 159,88 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en septiembre, un 1,58% menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 26,5%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.572 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 329,92 millones de euros. De ellas, 82 fueron sobre fincas rústicas y 1.490 sobre urbanas.

De las 1.490 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en septiembre en Aragón, 1.152 fueron sobre viviendas; 24 en solares y 314 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad --subrogaciones al acreedor-- fue de 25 y en 38 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado --subrogaciones al deudor--. De las 205 hipotecas con cambios en sus condiciones, 142 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.012 préstamos sobre fincas en Aragón. De ellas 721 correspondieron a viviendas, 57 a fincas rústicas, 221 a urbanas y 13 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+33,33%), Comunitat Valenciana (+9,87%) y Cataluña (+9,11%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de País Vasco y La Rioja con caídas del 34,03%, 18,91% y 17,47%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Navarra, Comunitat Valenciana y Canarias con subidas respectivamente del 46,75%, 25,5% y del 17,57%, mientras que el importe prestado se redujo en País Vasco un 10,07%, seguido de Extremadura (-5,42%) y Asturias (-3,95%).

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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