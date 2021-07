El Gobierno de Aragón analiza el uso del pasaporte COVID en la hostelería para "incentivar" la vacunación

ZARAGOZA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico esta analizando la posibilidad de hacer obligatorio el uso del pasaporte COVID en los establecimientos hosteleros de la comunidad como medida que "incentive" a la población a vacunarse contra el coronavirus.

Pérez ha insistido en que esta es una medida "digna" de estudio y "eso es lo que está haciendo el Gobierno de Aragón", tal y como ha adelantado también este miércoles el presidente Javier Lambán, en su visita a Teruel para firmar el convenio del FITE 2021, con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

Se trata de garantizar que las personas que hacen uso de los servicios públicos y privados, donde se puedan establecer contagios por relación, "tengan la seguridad de que haya menos probabilidades de contagiarse", ha explicado.

En cualquier caso, ha subrayado, "lo importante es el mensaje que enviamos las Administraciones en su conjunto y es el interés absolutamente vital de la vacunación" ya que "estamos en unos niveles importantes de vacunación pero todavía tenemos a gente que duda", ha apostillado Mayte Pérez.

Los datos empíricos demuestran que esta sexta ola no está siendo "tan problemática" porque no existe "situación de colapso" en los hospitales, y eso es gracias a la vacunación, por lo que "que la gente se vacune es positivo", ha recalcado la consejera de Presidencia, para añadir que "el 90 por ciento de las personas hospitalizadas no tenían la vacuna, aunque es cierto que hay alguna que se vacuna y se contagia, pero la carga viral y los efectos son muy moderados".

VACUNACIÓN Y CASOS COVID

Asismismo, la titular de Presidencia ha anunciado que a lo largo de este jueves se van a abrir las agendas para que los nacidos entre 2006 y 2009, es decir, aquellos que este ejercicio cumplan 15, 14, 13 y 12 años, puedan autocitarse para la vacunación. En total, son 57.526 aragoneses.

Por último, Mayte Pérez ha pedido a los ciudadanos que continúen cumpliendo la normativa COVID, para garantizar que los contagios no se extienda, ya que "parece que los datos van dando un pequeño respiro", ha dicho.

Sin embargo, "no podemos bajar la guardia porque los datos son preocupantes --870 casos y 3 fallecidos en las últimas horas--", ha reiterado la titular de Presidencia, para concluir que la vacunación es "el mejor remedio" para combatir al virus.