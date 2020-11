El Gobierno de Aragón no plantea nuevas restricciones para las residencias, pero no las descarta

ZARAGOZA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha manifestado que en estos momentos "no se ha planteado ninguna modificación" a las limitaciones y medidas establecidas en las residencias de personas mayores para evitar la propagación de la COVID-19, pero "no podemos decir que no se vayan a tomar más medidas" restrictivas.

En rueda de prensa, donde ha presentado dos programas sobre conciliación y familia, la consejera ha recordado que en estos momentos se permiten visitas con cita previa y paseos al exterior en los centros donde no hay brotes de coronavirus. Además, ha contado, "una residencia puede decidir, de acuerdo con los familiares, restringir esas dos medidas".

Broto ha subrayado que desde su Departamento actúan "siempre de acuerdo con Salud Pública", que aboga por un "equilibrio entre una mínima movilidad de las personas mayores y preservar la salud".

La consejera ha reconocido que existe "gran preocupación" por estos centros, puesto que la situación es de "dificultad" y cuando en un barrio, localidad o ciudad hay transmisión comunitaria "es muy fácil que haya trabajadores de las residencias que puedan transmitir esa enfermedad".

En este sentido, ha pedido "poner la máxima atención en la protección" porque "tenemos medios" y "hablamos de personas muy vulnerables", de forma que "no se puede ir a trabajar con síntomas" y ha señalado la obligación de los trabajadores de hacerse un autochequeo cada vez que se incorporan a su puesto, si bien "el riesgo cero no existe, ni en la sociedad, ni en las residencias".

ACCIÓN

Broto ha enfatizado en que cuando aparece un caso positivo en uno de estos centros, ya sea en un empleado o en un residente, se ha de llamar "inmediatamente" al 061 o a Salud Pública ya que desde la Administración ayudan a la sectorización de la residencia y a aplicar el plan de contingencia que tiene cada una de ellas.

Además, ha remarcado que Salud Pública prioriza la realización de pruebas diagnósticas en este caso, tanto a residentes, como a trabajadores, lo que permite una sectorización "más eficaz", y aplicar medidas como derivar a centros COVID o a hospitales con más rapidez.

La consejera ha informado de que se han puesto a disposición de estos centros pruebas rápidas para que las realicen a los residentes que regresan después de unas vacaciones o a los nuevos trabajadores, para apuntar que se han hecho más de 50.000 pruebas PCR en estos establecimientos.

Broto también ha indicado que "está pendiente de publicación" la línea de ayudas del Gobierno de Aragón dotada con 1,5 millones de euros para la contratación de personal en estos centros, que además de tener afecciones económicas por la pandemia como otros sectores, en su caso, también "han sufrido en la gestión".

La consejera ha comentado que en muchas residencias, cuando aparece un caso de la COVID-19, la primera reacción es de "shock". Ha añadido que tras varios meses de pandemia "hemos aprendido, pero tenemos el mismo sufrimiento".

Broto ha apuntado que ahora la letalidad parece menor y ha expresado la total disposición del Gobierno de Aragón hacia las residencias, "siempre con la máxima atención y coordinados con Sanidad".

COMISIÓN ESPECIAL

La consejera ha comentado, sobre la Comisión especial de estudio de las Cortes de Aragón para la reestructuración de la red de residencias de personas mayores de la comunidad autónoma, que se están planteando a través de las diferentes comparecencias "diversidad de miradas".

Ha añadido que su Departamento recibirá las conclusiones a las que se llegue, "oídos todos los actores", y ha precisado que en la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y Social elaborada a raíz de la pandemia "hay medidas en relación con las residencias".