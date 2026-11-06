La Guardia Civil detiene a un grupo criminal que favorecía la inmigración irregular en la comarca de La Litera - GUARDIA CIVIL

BARBASTRO (HUESCA), 6 (EUROPA PRESS)

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Barbastro (Huesca), en el marco de la OP. KOMATI, han detenido a dos personas e investigación de otra, como supuestas autoras de un delito que favorecía de la inmigración irregular y otro de pertenencia a grupo criminal, ocurridos en dos localidades de la comarca de La Litera.

El pasado mes de junio, el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Barbastro tuvo conocimiento a través de comunicaciones externas, de un número elevado empadronamientos de extranjeros inmigrantes, la gran mayoría en situación irregular, en una vivienda que no reunía condiciones para albergar a tantas personas, en una localidad de la comarca de La Litera.

En el transcurso de las investigaciones, los agentes comprobaron que, había una segunda vivienda del mismo titular en otra localidad de la comarca de La Litera, así como otro domicilio perteneciente a otro propietario en la primera localidad de la misma comarca, llegando a alcanzar durante este periodo hasta 26 personas empadronadas.

Durante la investigación, los agentes pudieron constatar que, los extranjeros irregulares perjudicados, figuraban empadronados en las tres viviendas, sin residir en ellas de forma efectiva tras haber conseguido dicho trámite municipal.

Así mismo, se pudo apreciar que el grupo criminal, tenía un reparto de funciones para facilitar de forma reiterada y coordinada el empadronamiento ficticio de las víctimas en los domicilios de su titularidad, debiendo abonar mensualmente al grupo criminal, una contraprestación económica por dicho trámite, facilitando así, su regulación administrativa, para conseguir la residencia legal en España.

Finalmente, el pasado miércoles, 4 de noviembre, agentes del Equipo ROCA, procedieron a la detención de dos personas y a la investigación de otra, como supuestas autoras de un delito de favorecer la inmigración irregular y otro de pertenencia a grupo criminal, siendo tres varones entre los 47 y 52 años, vecinos de la comarca de La Litera.

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Barbastro, instruyó las correspondientes diligencias que, junto con los detenidos, fueron entregadas al Tribunal de Instancia Plaza número 2 de Monzón, quedando los detenidos en libertad con cargos y el investigado con la obligación de presentarse cuando la autoridad judicial cuando así lo estime.