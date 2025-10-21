La Guardia Civil detiene a un presunto pirómano reincidente en Zuera

Detenido el presunto autor de seis conatos de incendio en el Parque Fluvial de Zuera. - GUARDIA CIVIL

ZUERA (ZARAGOZA), 21 (EUROPA PRESS)

El Seprona de la Guardia Civil y la Policía Local de Zuera han detenido a un hombre de 23 años como presunto autor de seis conatos de incendio cometidos en el Parque Fluvial del Río Gállego en esta localidad zaragozano, el pasado 7 de octubre. El joven llegó a entrar en prisión por otros ocho incendios provocados entre mayo y junio del año pasado.

Al darse en un terreno urbano-forestal, y bajo unas condiciones de baja humedad y combustible ligero muerto, estos conatos pusieron en grave riesgo a viviendas e instalaciones deportivas próximas al parque, ha informado la Guardia Civil.

La rápida actuación de los Bomberos del Parque de Zuera, así como retenes de extinción del Gobierno de Aragón, ha evitado que las llamas llegasen a los mencionados inmuebles.

Durante la investigación realizada por especialistas del Seprona, en conjunto con efectivos de Policía Local de Zuera, se ha identificado a un joven en las inmediaciones de los incendios, portando un mechero, manos impregnadas en hollín y laceraciones en las piernas compatibles con una huida apresurada, presuntamente provocadas por la espesura de la zona de los conatos).

Además, se obtuvieron otros indicios que evidenciaban su autoría en estos hechos y la secuencia en que éstos se habrían producido, por lo que quedó detenido el pasado 9 de octubre, acusado de un delito continuado de incendio forestal.

Este joven, de 23 años, nacionalidad española y vecino de Zuera, ya fue detenido en junio del año pasado tras haber cometido otros ocho incendios y llegó a entrar en prisión.

El Seprona investiga este tipo de incendios reconstruyendo el suceso como si se tratase de una escena del crimen, donde trabajan para localizar el origen del fuego, así como a los autores de los hechos.

Para ello, analizan el terreno, buscan indicios, tales como la dirección del fuego mediante las marcas que éste deja en los árboles, y toman muestras que posteriormente se remiten a los Laboratorios de Criminalística para su análisis.