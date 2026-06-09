La Guardia Civil de Teruel detiene a cuatro hombres y un menor y evita un robo en una empresa de Caminreal - GUARDIA CIVIL

TERUEL 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Teruel, ha detenido a cinco personas, cuatro de ellas mayores de edad y un menor, como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en las cosas, en grado de tentativa, y de pertenencia a grupo criminal, tras evitar un intento de robo en una empresa ubicada en la localidad turolense de Caminreal.

En la madrugada del 8 de junio, se recibió un aviso de un vecino de Caminreal que alertaba de la presencia de varios individuos en el interior de una empresa. Inmediatamente, una patrulla de seguridad ciudadana del puesto de Calamocha se desplazó al lugar comprobando que los sospechosos habían accedido al recinto, tras realizar un corte en la valla que delimita el perímetro de las instalaciones.

Los autores, no lograron sustraer ningún efecto al ser sorprendidos durante la comisión de los hechos, emprendiendo la huida. Ante esta situación, se estableció un dispositivo de búsqueda en el que participaron inicialmente patrullas de Calamocha y Montalbán, uniéndose posteriormente Equipo ROCA, USECIC, Equipo PEGASO y UOPJ.

Durante las labores de rastreo fueron localizados, ocultos entre la maleza, dos vehículos que presuntamente habían sido utilizados por los autores y abandonados durante la fuga.

LOS DETENIDOS

Como resultado del amplio dispositivo, en la mañana del 9 de junio fue localizado y detenido un menor de 17 años que permanecía escondido, posteriormente sobre las 15.30 horas fueron detenidos otras cuatro personas mayores de edad.

Los detenidos son cuatro personas de nacionalidad rumana de 31, 32 y 35 años, con domicilio conocido en Madrid, a los que se les atribuyen un delito de robo con fuerza en las cosas, en grado de tentativa, y pertenencia a grupo criminal.

Tanto las diligencias instruidas como las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Calamocha Plaza 1.

La Guardia Civil, continúa trabajando en la prevención y esclarecimiento de delitos contra el patrimonio en el medio rural, reforzando la vigilancia y la colaboración ciudadana como herramientas fundamentales para garantizar la seguridad en la provincia.