La Guardia Civil de Teruel investiga al conductor de un turismo por conducción con temeridad manifiesta

TERUEL 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Subsector de Tráfico de Teruel investigan al conductor de un turismo por un presunto delito contra la seguridad vial, tras realizar una maniobra de adelantamiento bajo condiciones meteorológicas adversas, poniendo en peligro tanto su vida o integridad física como la de los ocupantes de los vehículos implicados que circulaban correctamente.

Los hechos ocurrieron el pasado día 5 de marzo de 2026, cuando la Guardia Civil de Teruel, recibió comunicación de un usuario, quien aportó un video grabado en la carretera nacional N-211 (Guadalajara-Fraga), en proximidades de la localidad de Martín del Rio. En las imágenes se observa un turismo adelantando a otro vehículo, en un tramo sin prohibición de adelantamiento, pero con una visibilidad notablemente reducida debido a las condiciones meteorológicas, mientras circulaba el denunciante correctamente en sentido contrario, comprometiendo la seguridad de los usuarios.

El vídeo muestra como el presunto autor del adelantamiento, siendo consciente de la situación de peligro generada, no desiste de su maniobra, llegando a dar ráfagas de luces al vehículo que circula correctamente en sentido contrario, éste para evitar la colisión se ve obligado a orillarse hacia el arcén, cruzándose los vehículos con una separación lateral extremadamente próxima y poniendo en concreto peligro la integridad de los ocupantes de los tres vehículos implicados.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Teruel ha instruido las correspondientes diligencias, remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Calamocha número 1.

Esta maniobra de adelantamiento podría constituir un delito contra la seguridad vial por conducción de un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en peligro concreto la vida o la integridad de las personas contemplado en el artículo 380 del Código Penal, que lleva aparejada una pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

La Benemérita recuerda que las maniobras imprudentes y más concretamente en el caso de los adelantamientos incrementan de forma significativa el riesgo de colisión frontal, uno de los tipos de siniestros más letales en las vías interurbanas. El cumplimiento estricto de las normas de circulación y la adaptación a las condiciones ambientales que obligan a adecuar la velocidad, distancia de seguridad y alumbrado es esencial para garantizar la seguridad del conjunto de los usuarios de la vía.