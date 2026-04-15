Ibercaja lanza el nuevo seguro ciberseguridad plus para negocios con más coberturas frente a los riesgos digitales

ZARAGOZA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja, a través de su operador de bancaseguros, Ibercaja Mediación de Seguros, amplía su gama de seguros dirigida a autónomos y pymes con el nuevo Ciberseguridad Plus. Este seguro, suscrito con la aseguradora Caser Grupo Helvetia, cubre las consecuencias económicas, legales y reputacionales derivadas de un ciberataque o fallo de seguridad.

Esta póliza ofrece una protección integral frente a ciberataques, destacando coberturas como la de los daños derivados de incidentes como robo de datos, extorsión, fraude o interrupción del negocio; el fraude por transferencia de fondos derivado de ataques informáticos o ingeniería social; hacking telefónico, que cubre el uso fraudulento del sistema telefónico; y responsabilidad civil, daños propios y gastos asociados a la gestión del incidente.

El seguro va dirigido a autónomos y empresas de menos de 500 empleados que dispongan de sistemas informáticos o actividad digital en web, correo y bases de datos, entre otros, y permite adaptar el nivel de cobertura y las condiciones económicas en función del tamaño y facturación de la empresa.

El director general de Ibercaja Mediación de Seguros, Carlos Falcón, ha explicado que "en la actualidad, la mayoría de las empresas realizan operatoria a través de la red o en entornos digitales, de manera que cualquier empresa, independientemente de su tamaño o actividad está expuesta al ciberriesgo, es decir, cualquier daño derivado de una vulneración de los datos o un fallo de seguridad en sistemas informáticos".

El impacto de los ciberriesgos puede ser el robo de activos de la empresa o robo y filtración de datos de clientes, interrupción de la actividad, coste de restauración de los sistemas, daños reputacionales, responsabilidad frente a terceros y pérdidas económicas por fraude, entre otros.

Por ello, según ha indicado Falcón, "resulta cada vez más necesario contar con ciberseguridad adaptada a las empresas, con servicios de informática forense que mitiguen la pérdida, restablezcan los sistemas cuanto antes y las proteja de las nuevas amenazas". Ha añadido que "la cuestión no es si tendremos o no un ciber incidente, sino cuándo lo tendremos, por lo que la prioridad debe ser proteger la cuenta de resultados y la continuidad de la empresa".