Iglesias (PSOE): "PP y Vox son un fraude continuo a los agricultores, les prometen apoyo y luego los dejan tirados"

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HUESCA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista, portavoz de Agricultura en las Cortes de Aragón, Marcel Iglesias, ha criticado que "el gobierno de Azcón ha vuelto a engañar a la gente de la agricultura y la ganadería" Desde Huesca este domingo ha dicho que "el gobierno PP-Vox les prometió ayudas, anunciaron un plan de 56 medidas y apoyo específico al sector primario, pero ni han hecho nada, ni parece que lo vayan a hacer. PP y VOX son un fraude continuo a los agricultores, les prometen apoyo y luego los dejan tirados".

Marcel Iglesias ha trasladado el "hartazgo" del sector agrícola y ganadero ante las promesas incumplidas: "Azcón ha vuelto a dejar tirados a los agricultores aragoneses y sólo el Gobierno de España, del PSOE, está apoyando al sector primario con ayudas directas al gasoil y los fertilizantes", ha reivindicado.

Iglesias también ha reconocido en nombre del PSOE la gran labor que los agricultores y ganaderos están haciendo en la lucha contra los incendios que afectan a Aragón.

"Pero los reconocimientos no se pueden quedar en palabras o notas de prensa, como hacen desde el PP de Jorge Azcón en Aragón e Isaac Claver en Huesca, hacen falta hechos y, desde luego, desde las instituciones que gobierna el PP no han tomado ninguna medida de apoyo a los agricultores y ganaderos ante las dificultades que sufren por las consecuencias de la guerra de Irán".

El diputado socialista ha recordado las consecuencias que la guerra de Trump en Oriente Medio tiene en el sector agrícola aragonés con subidas de costes de producción.

"Esta situación se está agravando porque vemos que se aleja el alto el fuego y la guerra se intensifica y, ante ello, el gobierno de Azcón sigue sin hacer absolutamente nada para apoyar a nuestros agricultores y ganaderos", ha añadido.

Frente a ese "abandono" del Ejecutivo de Jorge Azcón, Iglesias ha defendido que el Gobierno de España "sí que ha intensificado las ayudas al sector, dedicando más de 1.100 millones de euros". Y para ello, ha puesto como ejemplos las ayudas al gasoil agrícola, que se han visto prorrogadas hasta septiembre, y en las ayudas a los fertilizantes, que se han visto aumentadas hasta los 38,33 euros por hectárea en secano y 92,5 euros por hectárea en regadío.

"Por el contrario, ha comparado, el Gobierno de Azcón incumple sus propias promesas con los agricultores y además la nueva consejera de agricultura, la voxista Arancha Simón, dijo estar estudiando las ayudas específicas para al sector primario; pero, lo cierto, es que no han hecho nada".

"PROBLEMAS CAUSADOS POR LA DERECHA Y LA ULTRADERECHA"

Marcel Iglesias ha recordado que el sector cerealista y el forrajero de la alfalfa están atravesando por graves dificultades. A la subida de los costes de producción se suma que este año la cosecha no es extraordinaria por las condiciones climáticas y los precios del cereal están por los suelos.

Además, los productores de alfalfa tienen grandes dificultades para exportar a uno de sus principales clientes por el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

El diputado socialista ha asegurado que "la mayor amenazas que tiene hoy el sector agrario en Aragón viene de parte de la derecha y la ultraderecha: la insensatez del jefe de la ultraderecha, Donald Trump; el recorte de más del 20% de la PAC que pretende hacer el PP en la Comisión Europea con Von der Leyen y Hansen a la cabeza; la vuelta de la amenaza del trasvase del Ebro de Aznar y que Vox defiende con la interconexión de las cuencas".

Para mitigar estas afecciones, el PSOE propone medidas reales de apoyo al sector como complemento a las medidas del Gobierno de España como por ejemplo complementar las ayudas directas al gasoil y a los fertilizantes, crear líneas de créditos blandos y avales o apoyar a las empresas que han visto paralizadas sus exportaciones como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz. "Medidas que el PP y Vox se han negado ni siquiera estudiar", ha concluido.