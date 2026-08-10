El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) devora 1.100 hectáreas y mantiene cortada la A-132

Incendio forestal en Las Peñas de Riglos (Huesca). - INFOAR

HUESCA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) se encuentra en una situación "muy complicada", con una superficie quemada, provisionalmente, de 1.100 hectáreas, ha informado el Gobierno de Aragón.

Sigue cortada la carretera A-132 y están trabajando sobre el terreno más de 200 efectivos y 14 medios aéreos de Infoar, el MITECO, el Gobierno de Navarra, la Diputación de Huesca y el Ayuntamiento de Huesca.

El Gobierno de Aragón ha habilitado el pabellón 'Monte Oroel' de Jaca (Huesca) para atender a las personas evacuadas por el incendio, los 60 vecinos de Villalangua y Salinas de Jaca, también los de Ena y Centenero.

Por otra parte, Protección Civil ha preavisado a los alcaldes de Arbués, Bailo y Alastuey "por si fuera necesario realizar una evacuación preventiva".

El Ejecutivo regional ha indicado que "estas llamadas de preaviso no suponen, por el momento, una evacuación", sino que "simplemente se trata de conocer qué población actual tiene cada uno de esos municipios y si existe alguna persona con necesidades especiales por movilidad reducida".