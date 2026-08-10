El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) supera ya las 1.800 hectáreas quemadas

Incendio forestal en Peñas de Riglos. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

HUESCA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este lunes por la mañana en el término municipal de Las Peñas de Riglos (Huesca) ha quemado ya más de 1.800 hectáreas de monte, ha informado el Gobierno de Aragón.

Protección Civil ha ordenado evacuar las localidades de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena y Centenero, en total 120 personas, la mayoría trasladadas al pabellón polideportivo 'Monte Oroel' de Jaca, aunque siete se encuentran en el pabellón de Ayerbe.

A las 20.30 horas, trabajan en el operativo de extinción de incendios 200 efectivos y 14 medios aéreos, la mayoría del servicio Infoar del Gobierno de Aragón y del MITECO. Se ha activado la Situación Operativa 2 Nivel 1 del PROCINFO.

Además, la carretera A-132 permanece cortada desde el kilómetro 40,00, en Santa María de la Peña, hasta el kilómetro 70,00, en Puente la Reina de Jaca.