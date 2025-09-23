Indultados dos de los '6 de Zaragoza' por el Gobierno de España

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobienrno, Pilar Alegría, interviene durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

ZARAGOZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños, conceder el indulto a dos de los conocidos como '6 de Zaragoza', en concreto a Francisco Javier Aijón 'Javitxu' y Adrián Latorre, que cumplían condena por desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesión a policías por unos incidentes posteriores a la protesta contra un mitin de Vox en la capital aragonesa.

Así lo ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros.

Alegría ha señalado que tanto el Ministerio Fiscal como el tribunal sentenciador han informado favorablemente sobre la concesión de esta medida de gracia que, por otra parte, diversas entidades y fuerzas políticas, encabezadas por la Plataforma Libertad 6 de Zaragoza, llevaban meses reclamando como movilizaciones en las calles.

Esta plataforma ha asegurado en un comunicado que este indulto, que llega tras 526 días de prisión para Adrián Latorre y 491 en el caso de 'Javitxu', llega forzado por la presión popular y después de llevar "más de un año encerrados por unas detenciones aleatorias y unas sentencias injustas sin más pruebas que la opinión policial, algo que nunca debería haber ocurrido".

"Valoramos la libertad de 'Javitxu' y Adrián como una victoria del conjunto del movimiento popular que se ha implicado en denunciar continuamente durante seis años este caso de represión del Estado. Se trata de una clara vulneración del derecho de manifestación y organización frente a los discursos de odio de la extrema derecha", han añadido.