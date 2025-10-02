Izquierdo (PAR) afirma que la Hacienda foral es "la vía más adecuada para avanzar"

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha afirmado este jueves que la Hacienda foral es "la vía más adecuada para avanzar". Ha intervenido en la última jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma.

Izquierdo ha alertado de que en lo que queda de año se van a perder 60 plazas de guardias civiles en la provincia de Teruel y ha llamado la atención sobre la desprotección en materia de seguridad en comarcas como la suya, Gúdar-Javalambre, con solo una patrulla nocturna.

Ha defendido que Aragón consuma la energía que produce y ha apoyado la creación de una renta agraria básica, de forma que "si un año no hay cosecha, si hay una enfermedad, no se queden los agricultores y ganaderos sin un euro ni siquiera para comer".