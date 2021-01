Lambán confía en "reconducir" la pandemia con las medidas ya adoptadas

ZARAGOZA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado esta tarde que si en este momento se pudiera adelantar el toque de queda "no lo haríamos porque entendemos que con las medidas que hemos adoptado vamos a poder reconducir la pandemia" del coronavirus SARS-CoV-2.

No obstante, ha matizado que la experiencia demuestra que los acontecimientos, en este caso de la pandemia, "a veces nos invaden, nos sorprende de manera absolutamente imprevisible" y por eso "no diré que dentro de algún tiempo no fuéramos partidarios de poder tomar alguna medida de esta naturaleza".

Lambán ha añadido que el Gobierno de Aragón acude siempre a las reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud "con la actitud positiva de una comunidad autónoma que entiende que a la pandemia hay que hacerle frente con cogobernanza, con colaboración leal entre el Gobierno de España y el Gobierno de las comunidades autónomas y el ánimo de que impere y prevalezca el consenso".

El presidente aragonés había manifestado esta mañana que no veía "descabellado" que, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se acordara que las comunidades autónomas pudieran adelantar el toque de queda a las 20.00 horas.

Sin embargo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha descartado, tras la reunión, modificar el decreto del estado de alarma para adelantar el toque de queda más allá de las 22.00 horas o incluso para aplicar un confinamiento domiciliario dado el caso, aunque ha asegurado que está propuesta "será estudiada" por parte del Ejecutivo central.