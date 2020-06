Manuel Vilas: "Habrá muchos libros de la pandemia porque necesitamos la ficción para entender"

ZARAGOZA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor Manuel Vilas, finalista del premio Planeta con su novela 'Alegría' y autor de 'Ordesa', considerada por muchos el libro del año 2018, está trabajando en una nueva obra que incluirá pasajes del confinamiento al que ha obligado el coronavirus. Según ha dicho, "habrá muchos libros de la pandemia porque las explicaciones científicas no son suficientes" y "nos apoyamos en la ficción para entender lo que es un interrogante constante".

Durante una videoconferencia del ciclo 'Martes de libros', de Fundación Ibercaja, el escritor aragonés ha señalado que cuando se publiquen esos libros, "habrá que ver cuál es la visión de la literatura y de la filosofía" sobre lo ocurrido.

Por su parte, ha confesado que se ha sentido angustiado durante la pandemia. "En el confinamiento, la vida no estaba entera y a veces tenía que hacer un esfuerzo por concentrarme para leer", ha relatado, si bien ha opinado que los libros "han sido auxilios para la gente" porque "son ventanas abiertas al mundo que te ayudan a entender la vida" y "no te exige que lleves mascarilla".

Vilas abandonó su puesto como profesor en un Instituto de Enseñanza Secundaria para dedicarse a escribir. "Cualquier persona en esta vida tiene que decidir en algún momento hacer lo que quiere", ha esgrimido, para matizar que su profesión también "exige estar en todos los alrededores de la literatura".

A su entender, "cuando se dice que los escritores no pueden vivir de la literatura, el problema no lo tienen los escritores, sino el país, que no es capaz de tener escritores profesionales".

En 'Ordesa', Vilas retrata a sus padres, una obra que comenzó a escribir cuando acababa de fallecer su madre. Entonces, se agolparon muchos recuerdos en su cabeza y decidió plasmarlos en una novela. La novela tuvo 14 ediciones en menos de un año y cuenta con más de cien mil ejemplares vendidos, además de haber sido traducida a varios idiomas. Con 'Alegría' ha cerrado el círculo comunicando a sus padres con sus hijos, ha explicado Fundación Ibercaja en una nota de prensa.

CICLO

El ciclo 'Martes de libros', de Fundación Ibercaja, es un espacio de encuentro virtual con los mejores escritores del momento. La videoconferencia de este martes ha sido presentada por la jefe del Área de Cultura de entidad, Mayte Ciriza, y moderada por el periodista de Heraldo de Aragón, Ramón Campo.

Ciriza ha subrayado el valor que para Vilas tienen los sentimientos, a los que considera como los verdaderos indicadores del éxito. Ha añadido que el amor de los padres y el de los hijos es para Vilas lo que determina el éxito que uno ha tenido en la vida.

El ciclo comenzó el pasado 26 de mayo con la mesa redonda digital en la que participaron Irene Vallejo, Nuccio Ordine y Emilio del Río. La próxima cita será el 7 de julio con la videoconferencia 'Leemos con Javier Cercas'.

MANUEL VILAS

Manuel Vilas nació en Barbastro (Huesca) y se le considera uno de los grandes poetas españoles de su generación. Su estilo integra con naturalidad el discurso realista con las imágenes visionarias. Como narrador, ha desarrollado una importante labor crítica de la cultura y en sus obras abunda la parodia, los mitos del pop y la reflexión sobre el capitalismo.

En el caso de su novela 'Ordesa', trata el tema universal de la relación entre padres e hijos y se ha visto en ella un ejemplo de moderna autobiografía, en donde la vida del autor es narrada con ánimo de encontrar la verdad y el misterio de la vida.

Además, ha sido colaborador de Heraldo de Aragón y El Mundo, y en la actualidad lo es de los periódicos del grupo Vocento, así como de los suplementos literarios Magazine (La Vanguardia), Babelia (El País) y ABC Cultural (ABC). Igualmente, es colaborador de El País y también colabora con la Cadena Ser.